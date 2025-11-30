सरकारी नौकरी का बंपर मौका! अब 200 नहीं, 920 पदों पर होगी भर्ती, UPPSC ने साढ़े चार गुना बढ़ाए पद

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस-2025 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग इस भर्ती में पदों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि करने जा रहा है। प्रारंभिक विज्ञापन में जहां केवल 200 पद प्रस्तावित थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 920 पद किया जाएगा, जो कि साढ़े चार गुना से अधिक की वृद्धि है।

लगातार दूसरे वर्ष बंपर पद वृद्धि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब UPPSC ने पीसीएस भर्ती में भारी पद वृद्धि की है। इससे पहले, पीसीएस-2024 में भी शुरुआती 220 पदों को बढ़ाकर 947 कर दिया गया था। इस बार भी, 200 पदों को बढ़ाकर 920 किया जाना प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाने वाली साबित होगी। यह वृद्धि स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक तंत्र में खाली पदों को तेजी से भरने का निर्णय लिया है।