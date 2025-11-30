सरकारी नौकरी का बंपर मौका! अब 200 नहीं, 920 पदों पर होगी भर्ती, UPPSC ने साढ़े चार गुना बढ़ाए पद

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस-2025 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग इस भर्ती में पदों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि करने जा रहा है। प्रारंभिक विज्ञापन में जहां केवल 200 पद प्रस्तावित थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 920 पद किया जाएगा, जो कि साढ़े चार गुना से अधिक की वृद्धि है।
यह लगातार दूसरा वर्ष है जब UPPSC ने पीसीएस भर्ती में भारी पद वृद्धि की है। इससे पहले, पीसीएस-2024 में भी शुरुआती 220 पदों को बढ़ाकर 947 कर दिया गया था। इस बार भी, 200 पदों को बढ़ाकर 920 किया जाना प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाने वाली साबित होगी। यह वृद्धि स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक तंत्र में खाली पदों को तेजी से भरने का निर्णय लिया है।
पीसीएस-2025 की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। इस परीक्षा के लिए 6.26 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन लगभग 2.66 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग अब परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और अनुमान है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह कभी भी जारी किया जा सकता है।
पदों की संख्या में हुई इस वृद्धि से चयन की संभावनाएं काफी मजबूत हुई हैं। इसके साथ ही, पीसीएस-2024 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी दो महीने में जारी होने की उम्मीद है। PCS-2025 की मुख्य परीक्षा भी 2026 में होगी। इस प्रकार, वर्ष 2026 में दो बड़ी पीसीएस भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी होंगे, जिससे प्रतियोगी छात्रों को सरकारी सेवा में रोजगार के बंपर अवसर उपलब्ध होंगे।