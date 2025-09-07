मेरी खबरें
    पहले बोला महारानी बनाकर रखूंगा, शारीरिक संबंध बनाए, पैसे ऐंठे... फिर कहा- मैं राकेश नहीं शमशाद हूं

    गोरखपुर में विवाहिता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंद बनाने और पैसें ऐंठने का मामला सामने आया है। बिहार के निवासी शमशाद ने राकेश निषाद बनकर पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया और उसका शोषण किया। महिला के गर्भवती होने और दबाव बनाने पर मामले का खुलासा हुआ।

    पहले बोला महारानी बनाकर रखूंगा, शारीरिक संबंध बनाए, पैसे ऐंठे... फिर कहा- मैं राकेश नहीं शमशाद हूं
    महिला को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी

    HighLights

    1. विवाहिता से पहचान बदलकर धोखाधड़ी और दुष्कर्म
    2. राकेश बनकर शमशाद ने महिला से इंस्टाग्राम की दोस्ती
    3. राज खुलने पर आरोपी ने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट

    एजेंसी, गोरखपुर: पहले महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। मीठी-मीठी बातें करके अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी कर महारानी बनाकर रखने का सपना दिखाया। झांसे में लेकर महिला से पैसे ऐंठे। प्यार में पागल महिला ने अपने घर के घोड़े-भैंस तक बेंचकर रूपये दे दिए। फिर खुलने लगी कलई, जब महिला गर्भवती हुई तो पुरुष ने दिखाया अपना असली रंग। अब महिला इंसाफ के लिए भटक रही है।

    यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। जहां पीड़िता विवाहित महिला से इंस्टाग्राम पर बिहार के शमशाद ने राकेश निषाद बनकर पहले दोस्ती की। धीरे-धीरे उसे अपने बातों की जाल में फंसाया और उसका विश्वास जीता। पीड़िता पहले से 2 बच्चों की मां थी। उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि उससे शादी करेगा, उसके और उसके बच्चों का सहारा बनेगा।

    पहले शारीरिक, फिर आर्थिक शोषण किया

    महिला जब आरोपी के झांसे में पूरी तरह से आ गई, तो उसके बुलाने पर मिलने जाने लगी। जहां आरोपी ने महिला का शारीरिक शोषण किया। उसके बाद धीरे-धीरे राकेश उर्फ शमशाद उसका आर्थिक शोषण करने लगा। समय-समय पर उससे बहाने बनाकर रुपये ऐंठने लगा। जब पीडिता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शमशाद ने कहा कि उसे 50 हजार रुपये चाहिए।

    घोड़ा और भैंस बेचकर दिए पैसे

    इस पर महिला ने अपने घर का घोड़ा बेचकर आरोपी को रुपये दिए। जिसके बाद आरोपी ने महिला से मंदिर में झूठी शादी रचाई और ठगी का सिलसिला और बढ़ गया। आरोपी कुछ दिन बाद बोला वह सऊदी जाएगा। जहां से कमाकर उसके और बच्चों के लिए रुपये भेजेगा, इसके लिए शमशाद को 70 हजार रुपये चाहिए। इस बार महिला ने अपने घर की भैंस बेच कर उसे रुपये दिए।

    बोला- मैं राकेश नहीं शमशाद हूं

    आरोपी फिर 3 महीने बाद लौटा, लेकिन इस बार उसका व्यवहार बदला हुआ था। जब महिला ने उससे सुसराल जाने का दबाव बनाया, आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट शुरू की। अंत ने आरोपी ने अपनी पहचान बताई और कहा कि मैं राकेश नहीं शमशाद आलम हूं। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे चार बच्चे हैं। महिला के पैरों के नीचे से मानों जमीन ही खिसक गई हो, बावजूद इसके पीड़िता आरोपी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई।

    गर्भवती महिला के साथ मारपीट

    महिला ने जब आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने और केस दर्ज करवाने की धमकी दी तो, वह उसे अपने घर ले गया। इस दौरान महिला गर्भवती भी हो गई। महिला जब आरोपी के घर पहुंची, तो वहां उसके पत्नी, बच्चों और माता-पिता ने उसका विरोध किया और उसके साथ मारपीट की।

    इतनी ही नहीं आरोपी शमशाद के परिजनों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़िता दर-दर की ठोकरें खा रही है। अपने और गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है।

