पहले बोला महारानी बनाकर रखूंगा, शारीरिक संबंध बनाए, पैसे ऐंठे... फिर कहा- मैं राकेश नहीं शमशाद हूं

एजेंसी, गोरखपुर: पहले महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। मीठी-मीठी बातें करके अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी कर महारानी बनाकर रखने का सपना दिखाया। झांसे में लेकर महिला से पैसे ऐंठे। प्यार में पागल महिला ने अपने घर के घोड़े-भैंस तक बेंचकर रूपये दे दिए। फिर खुलने लगी कलई, जब महिला गर्भवती हुई तो पुरुष ने दिखाया अपना असली रंग। अब महिला इंसाफ के लिए भटक रही है।

यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। जहां पीड़िता विवाहित महिला से इंस्टाग्राम पर बिहार के शमशाद ने राकेश निषाद बनकर पहले दोस्ती की। धीरे-धीरे उसे अपने बातों की जाल में फंसाया और उसका विश्वास जीता। पीड़िता पहले से 2 बच्चों की मां थी। उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि उससे शादी करेगा, उसके और उसके बच्चों का सहारा बनेगा।

पहले शारीरिक, फिर आर्थिक शोषण किया महिला जब आरोपी के झांसे में पूरी तरह से आ गई, तो उसके बुलाने पर मिलने जाने लगी। जहां आरोपी ने महिला का शारीरिक शोषण किया। उसके बाद धीरे-धीरे राकेश उर्फ शमशाद उसका आर्थिक शोषण करने लगा। समय-समय पर उससे बहाने बनाकर रुपये ऐंठने लगा। जब पीडिता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शमशाद ने कहा कि उसे 50 हजार रुपये चाहिए। घोड़ा और भैंस बेचकर दिए पैसे इस पर महिला ने अपने घर का घोड़ा बेचकर आरोपी को रुपये दिए। जिसके बाद आरोपी ने महिला से मंदिर में झूठी शादी रचाई और ठगी का सिलसिला और बढ़ गया। आरोपी कुछ दिन बाद बोला वह सऊदी जाएगा। जहां से कमाकर उसके और बच्चों के लिए रुपये भेजेगा, इसके लिए शमशाद को 70 हजार रुपये चाहिए। इस बार महिला ने अपने घर की भैंस बेच कर उसे रुपये दिए।