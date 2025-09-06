मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Amity University की छात्रा की दबंगई... कार में घुसकर युवक को जड़े 50-60 थप्पड़, वीडियो किया वायरल

    लखनऊ के एमिटी युनिवर्सिटी की एक छात्रा के मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक युवक को गालियां दे रही है और उसे लगातार थप्पड़ मार रही है। वीडियो वायरल होने के बाद से युवक डिप्रेशन में है। युवक के पिता ने युवती और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 01:14:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 01:48:02 PM (IST)
    Amity University की छात्रा की दबंगई... कार में घुसकर युवक को जड़े 50-60 थप्पड़, वीडियो किया वायरल
    युवक के साथ मारपीट करती छात्रा

    HighLights

    1. छात्रा ने कार में घुसकर युवक के साथ की मारपीट
    2. थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, डिप्रेशन में युवक
    3. युवक के पिता ने छात्रा के खिलाफ दर्ज करवाया केस

    एजेंसी लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित एमिटी युनिवर्सिटी की एक छात्रा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती एक छात्र को तड़ातड़ थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि वह एक छात्र को पीट रही है और कह रही है कि करेक्टरलेस बोला था। युवती ने गालियां देते हुए उसकी पीटाई की। मामले पीड़ित युवक के पिता की शिकायत पर आरोपी युवती और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    वीडियो में दिख रहा है कि युवक चुपचाप मार खा रहा है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के कारण युवक डिप्रेशन में हैं, वहीं इसे देखने वाले सभी लोग अंचभित हैं। साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि यदि युवक ने आरोपी युवती के खिलाफ कुछ अपशब्द कहा भी था, फिर भी उसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन ऐसे खुलेआम मारपीट और दबंगई पूरी तरह से गलत है।

    वीडियो किया वायरल

    आरोपियों ने न केवल युवक की पीटाई की बल्की उसका वीडियो बनाकर भी कॉलेज में और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिस कारण पीड़ित युवक डिप्रेशन में है। घटना 26 अगस्त की बतायी जा रही है। वहीं अब मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज करवाया गया है।

    आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज

    लखनऊ के चिनहट थाना इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के अनुसार, मार खाने वाले युवक शिखर केशरवानी के पिता मुकेश कुमार केशरवानी कि शिकायत पर युवती जान्हवी मिश्रा और उसके साथी आयुष यादव, मिलन बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा।

    लगातार मारे 50-60 थप्पड़

    पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जान्हवी और उसके साथी पहले से ही तैयारी करके आए थे। गाड़ी में बैठते ही युवती ने गाली देना शुरू कर दिया। शिखर का हाल ही में पैर का ऑपरेशन हुआ है, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। जान्हवी मिश्रा ने शिकर को गाली देते उसे लगातार 50-60 थप्पड़ मारे उसके दोस्तों ने इसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया।

    यह भी पढ़ें- UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली, 3 मौके से फरार

    इस घटना के बाद से युवक अवसाद में चला गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.