Amity University की छात्रा की दबंगई... कार में घुसकर युवक को जड़े 50-60 थप्पड़, वीडियो किया वायरल

एजेंसी लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित एमिटी युनिवर्सिटी की एक छात्रा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती एक छात्र को तड़ातड़ थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि वह एक छात्र को पीट रही है और कह रही है कि करेक्टरलेस बोला था। युवती ने गालियां देते हुए उसकी पीटाई की। मामले पीड़ित युवक के पिता की शिकायत पर आरोपी युवती और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

वीडियो में दिख रहा है कि युवक चुपचाप मार खा रहा है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के कारण युवक डिप्रेशन में हैं, वहीं इसे देखने वाले सभी लोग अंचभित हैं। साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि यदि युवक ने आरोपी युवती के खिलाफ कुछ अपशब्द कहा भी था, फिर भी उसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन ऐसे खुलेआम मारपीट और दबंगई पूरी तरह से गलत है।