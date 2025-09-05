अस्पताल में लटका रहा ताला, गेट पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही गर्भवती, सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म

एजेंसी, बीजपुर (सोनभद्र)। सोनभद्र जिले के बीजपुर पुनर्वास प्रथम क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। गुरुवार की रात एक गर्भवती महिला अस्पताल पहुंची, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का गेट बंद मिला और अंदर कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था। मजबूरन महिला ने अस्पताल के बाहर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया।

अस्पताल बंद, न मिले स्वास्थ्यकर्मी जानकारी के मुताबिक, गर्भवती महिला का चेकअप इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलता था। गुरुवार रात जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिवारजन उसे अस्पताल लाए, लेकिन अस्पताल बंद था और गेट पर ताला लटका हुआ था। परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों को फोन भी किया, मगर कोई मौके पर नहीं पहुंचा।