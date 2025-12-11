वाराणसी और गोरखपुर के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी

डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT BHU और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), गोरखपुर में संयुक्त रूप से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह पहल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा अनुमोदित है।

इस सेंटर का क्या होगा उद्देश्य? इस सेंटर का उद्देश्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित अनुसंधान, तकनीकी विकास और औद्योगिक उपयोग को गति देना है। इसके तहत रेलवे मंत्रालय के सहयोग से वाराणसी-गोरखपुर के बीच देश की पहली हाइड्रोजन-ईंधन आधारित ट्रेन चलाने की योजना तैयार की जा रही है। यह परियोजना हाइड्रोजन के भंडारण, परिवहन और विभिन्न उपयोगों की संचालन क्षमता का व्यापक परीक्षण करेगी।

हाइड्रोजन चालित बस सेवा की तैयारी इसी क्रम में यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) भी बनारस से गोरखपुर के बीच हाइड्रोजन-चालित बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे यह क्षेत्र स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन समाधानों का प्रमुख केंद्र बन सके। परियोजना से जुड़ी लगभग 50 प्रतिशत अवसंरचना एमएमएमयूटी गोरखपुर में विकसित होगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकनीकी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। IIT BHU इस सेंटर का लीड इंस्टीट्यूशन होगा IIT BHU इस सेंटर का लीड इंस्टीट्यूशन होगा और अनुसंधान नेतृत्व, रणनीतिक दिशा तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सेरामिक इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. प्रीतम सिंह को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। टीम में डॉ. जे. वी. तिर्की, डॉ. अखिलेंद्र प्रताप सिंह और डॉ. आशा गुप्ता भी शामिल हैं।