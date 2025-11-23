मेरी खबरें
    उत्तर प्रदेश के इस इस जिले में 10 लाख ज्यादा मिले डुप्लीकेट मतदाता

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में विधानसभा चुनावों की तुलना में कहीं अधिक डुप्लीकेट मतदाता दर्ज हैं। केवल आगरा मंडल में ही ऐसे लगभग 10 लाख नाम पाए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 08:36:09 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 08:37:58 AM (IST)
    1. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चल रही हैं तैयारियां।
    2. विस चुनावों की तुलना में अधिक डुप्लीकेट मतदाता दर्ज।
    3. आगरा में 3.84 लाख, मैनपुरी में 1.89 लाख डुप्लीकेट मतदाता सूचीबद्ध।

    डिजिटल डेस्कः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में विधानसभा चुनावों की तुलना में कहीं अधिक डुप्लीकेट मतदाता दर्ज हैं। केवल आगरा मंडल में ही ऐसे लगभग 10 लाख नाम पाए गए हैं।

    आगरा में 3.84 लाख, मैनपुरी में 1.89 लाख डुप्लीकेट मतदाता

    आंकड़ों के अनुसार, आगरा जिले में 3.84 लाख और मैनपुरी में 1.89 लाख डुप्लीकेट मतदाता सूचीबद्ध हुए हैं। यह आंकड़े निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

    फर्जी या दोहराए गए नामों को सूची से हटाया जाएगा

    राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन डुप्लीकेट नामों की जांच का काम अगले सात दिनों में पूरा किया जाएगा। सत्यापन के बाद फर्जी या दोहराए गए नामों को सूची से हटाया जाएगा।

    आयोग ने बताया कि 23 दिसंबर को संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 5 फरवरी को जारी होगी।

    अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

    शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा ने आगरा मंडल के सभी जिलों की स्थितियों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    किस जिले में कितने डुप्लीकेट मतदाता

    जिला का नाम मतदाताओं की संख्या
    आगरा 3.84 लाख
    मथुरा 2.31 लाख
    फिरोजाबाद 2.19 लाख
    मैनपुरी 1.89 लाख

    जांच के बाद 2.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे

    जानकारी के अनुसार, आगरा में पांच लाख आवेदन आए हैं। जांच के बाद इसमें ढाई लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इसमें मृतक, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने वाले मतदाता और आवास में बदलाव करने वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं। जिले में ढाई लाख नए मतदाता भी बढ़ेंगे। ऐसे में आगरा जिले में मतदाताओं की संख्या में कुछ खास अंतर नहीं आएगा।


