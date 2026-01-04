प्रधानमंत्री मोदी बोले, काशी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए तैयार, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप से बढ़ेगा खेलों का उत्साह

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि काशी अब बड़े खेल आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। रविवार को वाराणसी में आयोजित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 28 राज्यों की टीमों की भागीदारी से यह प्रतियोगिता 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को साकार करती है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद खिलाड़ी इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उनकी प्रतिभा देखने को मिलेगी।

बनारस की खेल परंपरा का किया जिक्र पीएम मोदी ने बनारस की खेल परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि यह खेल प्रेमियों का शहर है, जहां कुश्ती, मुक्केबाजी, नौका दौड़ और कबड्डी जैसे खेलों की समृद्ध परंपरा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे संस्थानों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी देश को दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान काशी का उत्साह चरम पर रहेगा और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धक दर्शकों के साथ-साथ काशी की सांस्कृतिक परंपरा को करीब से अनुभव करने का अवसर मिलेगा। वॉलीबॉल को संतुलन और सहयोग का खेल बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टीम स्पिरिट और 'टीम फर्स्ट' की भावना सिखाता है। उन्होंने इसे देश की प्रगति से जोड़ते हुए कहा कि भारत सामूहिक चेतना और 'इंडिया फर्स्ट' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है।