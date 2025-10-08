'अबकी धरा गईल त मूरी काट देब...', बिना टिकट यात्रा कर रही सरकारी टीचर ने TTE को धमकाया, Video Viral

डिजिटल डेस्क, गोरखपुर: रांची से गोरखपुर जा रही 18629 नंबर की रांची एक्सप्रेस में शनिवार को एक महिला यात्री ने भटनी और देवरिया स्टेशन के बीच टीटीई से झगड़ा कर दिया। बताया गया कि महिला यात्री एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और वह अपने पिता के साथ यात्रा कर रही थी।
टिकट जांच के दौरान जब TTE ने टिकट मांगा तो महिला ने कोई वैध टिकट नहीं दिखाया। इसके बाद उसने रेलवे कर्मियों से बदसलूकी शुरू कर दी और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। महिला ने धमकी भरे लहजे में कहा, "अबकी धरा गईल त मूरी काट देब..." जिससे ट्रेन में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम मौके पर पहुंची और महिला यात्री को देवरिया स्टेशन पर उतार लिया। जांच में बिना टिकट यात्रा की पुष्टि होने पर महिला पर जुर्माना लगाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें महिला को टीटीई और सुरक्षा बल पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है।
इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन के क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार राय और संरक्षक टीएन पांडेय ने महिला की ओर से टीटीई से की गई अभद्रता की निंदा की है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि टिकट जांच के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे प्रशासन ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि ट्रेन स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
