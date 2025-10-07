Diwali से पहले यूपी के सफाईकर्मियों को Yogi सरकार बड़ा तोहफा, 35-40 लाख रुपये का मिलेगा सुरक्षा बीमा

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में कहा कि वाल्मीकि समाज की सुरक्षा और सम्मान ही समाज की सुरक्षा और सम्मान है। उन्होंने घोषणा की कि अब संविदा सफाई कर्मियों का वेतन आउटसोर्सिंग कंपनियों के बजाय सरकार के निगम के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश यदि किसी सफाई कर्मी के साथ कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उनके परिवार को 35 से 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार बैंकों से बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 हजार होमगार्ड्स को भी इसी तरह का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है।
योगी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से बताया कि श्रीराम ही साक्षात धर्म हैं। उन्होंने समाज से अपील की कि हर घर में महर्षि वाल्मीकि का चित्र अवश्य होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत के देवतुल्य ऋषियों की परंपरा ने हर युग में समाज को दिशा दी रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि, महाभारत में वेदव्यास, मध्यकाल में संत रविदास और आज़ादी के दौर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समाज का मार्गदर्शन किया।
मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति का सहारा लेते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज से बाबा साहेब का नाम हटाया और लखनऊ के मान्यवर कांशीराम भाषा विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया। ये लोग दोहरे चरित्र के हैं, हर कार्य वोट बैंक की दृष्टि से करते हैं।
योगी ने कहा कि जो लोग भगवान श्रीराम को गाली देते हैं, वे भगवान वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने न केवल श्रीराम और श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, बल्कि महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास के योगदान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया, तब भी सपा ने इसका विरोध किया।
वाल्मीकि समाज से मुख्यमंत्री ने अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जब आपके बच्चे पढ़-लिखकर योग्य बनेंगे, तभी वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा पाएंगे। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता जैसे मां अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, वैसे ही आप समाज की सेवा करते हैं।
समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा, बृजलाल, सांसद अनूप प्रधान ‘वाल्मीकि’, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल तथा विधायक ओपी श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का स्वागत विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने किया।