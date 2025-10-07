Diwali से पहले यूपी के सफाईकर्मियों को Yogi सरकार बड़ा तोहफा, 35-40 लाख रुपये का मिलेगा सुरक्षा बीमा

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में कहा कि वाल्मीकि समाज की सुरक्षा और सम्मान ही समाज की सुरक्षा और सम्मान है। उन्होंने घोषणा की कि अब संविदा सफाई कर्मियों का वेतन आउटसोर्सिंग कंपनियों के बजाय सरकार के निगम के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।

सफाई कर्मियों और होमगार्ड्स को सुरक्षा कवच मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश यदि किसी सफाई कर्मी के साथ कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उनके परिवार को 35 से 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार बैंकों से बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 हजार होमगार्ड्स को भी इसी तरह का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है।