ये यूपी है भइया! जांच करने पहुंची पुलिस को ही बनाया बंधक, थानेदार ने फोर्स के साथ निकाला बाहर

डिजिटल डेस्क। गोरखपुर में कूड़ा फेंकने के विवाद ने रविवार शाम अचानक तनाव का रूप ले लिया। शिकायत की जांच करने पहुंचे गोला थाना क्षेत्र के दो पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने करीब 25 मिनट तक घर के अंदर बंद कर बंधक बना लिया। घर में उस समय महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और थानेदार गोला मौके पर पहुंचे और शटर का ताला खुलवाकर दोनों पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

शिकायत पर पहुंची थी पुलिस टीम बरहजपार माफी निवासी मुसाफिर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के हरिवंश का परिवार उनके खेत में छत के सहारे कूड़ा फेंकता है। इसी शिकायत की जांच के लिए दो पुलिसकर्मी मुसाफिर के साथ हरिवंश के घर पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने आरोपों से इनकार किया। इसके बावजूद पुलिसकर्मी और शिकायतकर्ता अंदर घुसकर छत तक पहुंच गए। तभी किसी ने पीछे से शटर गिराकर अंदर से ताला लगा दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी भीतर ही फंस गए।