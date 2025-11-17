मेरी खबरें
    ये यूपी है भइया! जांच करने पहुंची पुलिस को ही बनाया बंधक, थानेदार ने फोर्स के साथ निकाला बाहर

    UP News: कूड़ा फेंकने की शिकायत की जांच करने पहुंचे गोला थाना के दो पुलिसकर्मियों को घर के अंदर महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी में बंधक बना लिया गया। डायल 112 पर सूचना मिलने पर थानेदार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शटर का ताला खुलवाकर लगभग 25 मिनट बाद दोनों पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 04:34:26 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 04:34:26 PM (IST)
    दो पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाया। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. गोरखपुर में कूड़ा फेंकने के विवाद पर हुआ बवाल
    2. दो पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाया
    3. थानेदार ने दोनों पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला

    डिजिटल डेस्क। गोरखपुर में कूड़ा फेंकने के विवाद ने रविवार शाम अचानक तनाव का रूप ले लिया। शिकायत की जांच करने पहुंचे गोला थाना क्षेत्र के दो पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने करीब 25 मिनट तक घर के अंदर बंद कर बंधक बना लिया। घर में उस समय महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और थानेदार गोला मौके पर पहुंचे और शटर का ताला खुलवाकर दोनों पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

    शिकायत पर पहुंची थी पुलिस टीम

    बरहजपार माफी निवासी मुसाफिर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के हरिवंश का परिवार उनके खेत में छत के सहारे कूड़ा फेंकता है। इसी शिकायत की जांच के लिए दो पुलिसकर्मी मुसाफिर के साथ हरिवंश के घर पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने आरोपों से इनकार किया। इसके बावजूद पुलिसकर्मी और शिकायतकर्ता अंदर घुसकर छत तक पहुंच गए। तभी किसी ने पीछे से शटर गिराकर अंदर से ताला लगा दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी भीतर ही फंस गए।


    महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप

    घर की महिलाओं का कहना है कि पुलिसकर्मियों के साथ कोई महिला कॉन्स्टेबल नहीं थी, जबकि उस समय घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। उन्होंने दावा किया कि रोकने के बावजूद पुलिसकर्मी जबरन अंदर घुस आए और उनके पास जांच से संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं था।

    पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया

    घटना के बाद पुलिस ने घर की सास, बहू और बाहर से आए हरिवंश के बेटे योगेंद्र को हिरासत में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि योगेंद्र घटना के समय घर पर था ही नहीं। गोला पुलिस का कहना है कि टीम सिर्फ कूड़ा फेंकने की शिकायत की जांच करने गई थी और सूचना मिलते ही फंसे हुए पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल लिया गया। मामले की आगे जांच जारी है।

