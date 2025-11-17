मेरी खबरें
    69 हजार शिक्षक भर्ती... सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को करेगा अहम सुनवाई, टीचरों ने आवाज की बुलंद

    UP News: उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। शिक्षक इस मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया है और सरकार से त्वरित समाधान की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख जल्द घोषित होने की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 02:56:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 02:56:38 PM (IST)
    69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में होगी सुनवाई।

    1. 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला
    2. सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई
    3. शिक्षकों ने उठाई अपनी आवाज

    डिजिटल डेस्क। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उठे विवाद पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच 18 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। यह सुनवाई अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

    अभ्यर्थियों ने तेज की आवाज, सरकार तक पहुंचाई बात

    सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मुद्दे से अवगत कराने के बाद अभ्यर्थी अब जिलों में भाजपा के विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात कर याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं।


    बरेली-बदायूं से शुरू हुई पहल, अन्य जिलों में भी मुलाकातें जारी

    यह अभियान बरेली और बदायूं जिलों से शुरू हुआ था और अब धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी अभ्यर्थी जन प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर समस्या को प्रमुखता से रखा जाएगा।

    मोर्चा मीडिया प्रभारी बोले- “तैयारियां पूरी, न्याय की उम्मीद”

    पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उनकी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अभ्यर्थियों को भरोसा है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और आरक्षण से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का जल्द समाधान होगा।

