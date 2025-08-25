यूपी के इस जिले में बदमाशों की खैर नहीं ! पुलिस ने खंगाली 210 कुंडली, सभी जाएंगे जेल

ब्यूरो, कुशीनगर। यूपी के कुशीनगर में सक्रिय शातिर अपराधियों की पहचान कर पुलिस उनकी कुंडली खंगाल रही है, जिससे इन पर नकेल कसा जा सके। जल्द ही अभियान चलाकर चिह्नित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुलिस इन अपराधियों पर शिकंजा कस कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा।
पुलिस छानबीन में पता चला है कि हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं के अलावा बीते कुछ वर्षों में हुई संगीन अपराध की घटनाओं में भी इन अपराधियों की ही भूमिका रही। इतना ही नहीं शातिर इन अपराधियों का संपर्क बाहरी गैंग के बदमाशों से भी हैं, जो मौका देख यहां घटनाओं को अंजाम दे कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के रडार पर आए जिले के शातिर यह अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।
पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद अपराधियों पर नकेल कस अपराध पर काबू पाना है। इसके तहत पुलिस ने बीते पांच से दस वर्षों में सक्रिय अपराधियों को चिह्नित कर उनकी कुंडली तैयार की है। इसमें कौन अपराधी, कब और किस घटना में शामिल रहा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अपराधी जेल में है, या बाहर।
जमानत पाए अपराधियों के जमानत लेने वाले लोग कौन हैं, तथा इन अपराधियों की मौजूदा स्थिति क्या है, का उल्लेख है। थानावार दस-दस शातिर अपराधी चिह्नित किए गए हैं, जो अपराध में लिप्त हैं। पुलिस की इन पर पैनी नजर है।
सक्रिय इन अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस की नजर इन अपराधियों के संपर्क में रह रहे लोगों पर भी है, जिससे कि अपराधी अपने मकसद में कामयाब न होने पाए। चिह्नित अपराधियों पर थाने के साथ-साथ इन पर नकेल कसने को लेकर गठित विशेष टीम की भी नजर है।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जनपद में थानावार दस-दस सहित कुल 210 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों में भय हो और समाज में इसका सकारात्मक असर हो। अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर जल्द ही जनपद में विशेष अभियान शुरु होगा।