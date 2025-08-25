मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी के इस जिले में बदमाशों की खैर नहीं ! पुलिस ने खंगाली 210 कुंडली, सभी जाएंगे जेल

    UP Police: पुलिस छानबीन में पता चला है कि हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं के अलावा बीते कुछ वर्षों में हुई संगीन अपराध की घटनाओं में भी इन अपराधियों की ही भूमिका रही। इतना ही नहीं शातिर इन अपराधियों का संपर्क बाहरी गैंग के बदमाशों से भी हैं, जो मौका देख यहां घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 05:30:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 05:30:09 PM (IST)
    यूपी के इस जिले में बदमाशों की खैर नहीं ! पुलिस ने खंगाली 210 कुंडली, सभी जाएंगे जेल
    UP News: पुलिस ने बनाई 210 अपराधियों की कुंडली। (सांकेतिक तस्वीर)

    ब्यूरो, कुशीनगर। यूपी के कुशीनगर में सक्रिय शातिर अपराधियों की पहचान कर पुलिस उनकी कुंडली खंगाल रही है, जिससे इन पर नकेल कसा जा सके। जल्द ही अभियान चलाकर चिह्नित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुलिस इन अपराधियों पर शिकंजा कस कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा।

    पुलिस की रडार पर शातिर अपराधी

    पुलिस छानबीन में पता चला है कि हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं के अलावा बीते कुछ वर्षों में हुई संगीन अपराध की घटनाओं में भी इन अपराधियों की ही भूमिका रही। इतना ही नहीं शातिर इन अपराधियों का संपर्क बाहरी गैंग के बदमाशों से भी हैं, जो मौका देख यहां घटनाओं को अंजाम दे कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के रडार पर आए जिले के शातिर यह अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।

    अपराधियों पर नकेल कसना मकसद

    पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद अपराधियों पर नकेल कस अपराध पर काबू पाना है। इसके तहत पुलिस ने बीते पांच से दस वर्षों में सक्रिय अपराधियों को चिह्नित कर उनकी कुंडली तैयार की है। इसमें कौन अपराधी, कब और किस घटना में शामिल रहा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अपराधी जेल में है, या बाहर।

    जमानत पाए अपराधियों के जमानत लेने वाले लोग कौन हैं, तथा इन अपराधियों की मौजूदा स्थिति क्या है, का उल्लेख है। थानावार दस-दस शातिर अपराधी चिह्नित किए गए हैं, जो अपराध में लिप्त हैं। पुलिस की इन पर पैनी नजर है।

    यह भी पढ़ें- UP में ऑनलाइन ठगी से तंग आकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, रेलवे ट्रैक पर दी जान

    सक्रिय इन अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस की नजर इन अपराधियों के संपर्क में रह रहे लोगों पर भी है, जिससे कि अपराधी अपने मकसद में कामयाब न होने पाए। चिह्नित अपराधियों पर थाने के साथ-साथ इन पर नकेल कसने को लेकर गठित विशेष टीम की भी नजर है।

    210 अपराधियों को चिन्हित किया गया

    पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जनपद में थानावार दस-दस सहित कुल 210 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों में भय हो और समाज में इसका सकारात्मक असर हो। अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर जल्द ही जनपद में विशेष अभियान शुरु होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.