UP में ऑनलाइन ठगी से तंग आकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, रेलवे ट्रैक पर दी जान

ब्यूरो, शाहजहांपुर। एक तरफ जहां साइबर ठगी से बचने सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार जागरुक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग इतने होशियार है कि वो लोगों को बड़ी आसानी से शिकार बनाकर उनकी मेहनत की कमाई ठग ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है।

जहां पर एक युवक कुछ दिन पहले ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। उसके खाते से 85 हजार रुपये निकल गए थे, जिसके बाद से वह मानसिक तनाव में था। उसके बाद उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली।