    UP में ऑनलाइन ठगी से तंग आकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, रेलवे ट्रैक पर दी जान

    UP Crime: मृतक के पिता नेत्रपाल ने बताया कि बेटा कुछ दिन पहले ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। उसके खाते से 85 हजार रुपये निकल गए थे, जिसके बाद से वह मानसिक तनाव में था। उसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया। युवक का शव मीरानपुर कटरा-तिलहर रेलवे स्टेशन के बीच मरेना गांव के पास अप लाइन के ट्रैक पर पड़ा मिला।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 04:54:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 04:54:48 PM (IST)
    1. ऑनलाइन ठगों ने खाते से निकाल लिए थे रुपये
    2. मानसिक रूप से तनाव में आ गया था युवक
    3. मरेना गांव के पास अप लाइन के ट्रैक पर मिला शव

    ब्यूरो, शाहजहांपुर। एक तरफ जहां साइबर ठगी से बचने सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार जागरुक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग इतने होशियार है कि वो लोगों को बड़ी आसानी से शिकार बनाकर उनकी मेहनत की कमाई ठग ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है।

    जहां पर एक युवक कुछ दिन पहले ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। उसके खाते से 85 हजार रुपये निकल गए थे, जिसके बाद से वह मानसिक तनाव में था। उसके बाद उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली।

    बिना बताए घर से निकला था युवक

    ऑनलाइन ठगी में 85 हजार रुपये गवां चुके जलालाबाद महेश पाल का शव सोमवार दोपहर कटरा में रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला। स्वजन आत्महत्या मान रहे हैं। महेश सोमवार सुबह स्वजन को बिना कुछ बताए घर से निकले थे।

    रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

    दोपहर में उनका शव मीरानपुर कटरा-तिलहर रेलवे स्टेशन के बीच मरेना गांव के पास अप लाइन के ट्रैक पर पड़ा मिला। डाउन लाइन पर जा रही जम्मूतवी एक्सप्रेस के चालक ने कंट्रोल रूम पर इसकी जानकारी दी। जिसके बाद कटरा पुलिस मौके पहुंचीं।

    कुछ दिन पहले खाते से निकले थे 85 हजार रुपये

    मृतक के पिता नेत्रपाल ने बताया कि बेटा कुछ दिन पहले ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। उसके खाते से 85 हजार रुपये निकल गए थे, जिसके बाद से वह मानसिक तनाव में था। जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया।

