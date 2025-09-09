'ये गलती न करें वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान', UP के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को किया सावधान

एजेंसी, बस्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने बस्ती जिले में विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर के नए प्रकल्प का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया (Social Media) का दुरुपयोग समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहा है, इसलिए छात्रों और युवाओं को इससे सावधान रहना चाहिए।

'शिक्षा वही है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे' मुख्यमंत्री ने सरस्वती शिशु मंदिरों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा वही है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। आजादी के बाद नाना जी देशमुख के नेतृत्व में शुरू हुए छोटे प्रयास ने आज हजारों शिक्षकों के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब उसमें संस्कार और राष्ट्र के प्रति समर्पण हो।