UP में मां ने नहीं दिया मोबाइल, तो नाराज बच्चे ने उठाया ये खौफनाक कदम, पुलिस भी देखकर रह गई हैरान

एजेंसी, जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के आनापुर गांव में रविवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब 15 वर्षीय किशोर ने मोबाइल फोन न मिलने पर गुस्से में आकर गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ने का साहसिक कदम उठा लिया। किशोर, जिसे यहां डब्‍लू (बदला हुआ नाम) कहा जा रहा है, ने अपनी मां से मोबाइल फोन की मांग की थी। मां के मना करने पर नाराज होकर वह घर से कुछ दूरी पर बने टावर पर चढ़ गया।

काफी समझाने के बाद नीचे उतरा बच्चा गांव वालों ने जैसे ही उसे ऊपर चढ़ते देखा, हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होकर उसे समझाने लगे, लेकिन किशोर टस से मस नहीं हुआ। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर लगभग एक घंटे तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया। अंततः किशोर मान गया और सुरक्षित रूप से नीचे उतर आया।