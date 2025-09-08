मेरी खबरें
    UP में मां ने नहीं दिया मोबाइल, तो नाराज बच्चे ने उठाया ये खौफनाक कदम, पुलिस भी देखकर रह गई हैरान

    UP News: जौनपुर ज‍िले में सिकरारा थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोर डब्लू (बदला हुआ नाम) मोबाइल फोन न मिलने पर टावर पर चढ़ गया। गांववालों ने उसे टावर पर देखा और शोर मचाया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर उसे समझाया जिसके बाद वह नीचे उतरा।

    मोबाइल नही मिलने पर नाराज बच्चे ने उठाया ये खौफनाक कदम। (सांकेतिक तस्वीर)

    1. मां ने नहीं दिया मोबाइल तो टावर पर चढ़ गया बच्‍चा
    2. गांववालों ने उसे टावर पर देखा और शोर मचाया
    3. पुलिस ने उसे समझाया जिसके बाद वह नीचे उतरा

    एजेंसी, जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के आनापुर गांव में रविवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब 15 वर्षीय किशोर ने मोबाइल फोन न मिलने पर गुस्से में आकर गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ने का साहसिक कदम उठा लिया। किशोर, जिसे यहां डब्‍लू (बदला हुआ नाम) कहा जा रहा है, ने अपनी मां से मोबाइल फोन की मांग की थी। मां के मना करने पर नाराज होकर वह घर से कुछ दूरी पर बने टावर पर चढ़ गया।

    काफी समझाने के बाद नीचे उतरा बच्चा

    गांव वालों ने जैसे ही उसे ऊपर चढ़ते देखा, हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होकर उसे समझाने लगे, लेकिन किशोर टस से मस नहीं हुआ। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर लगभग एक घंटे तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया। अंततः किशोर मान गया और सुरक्षित रूप से नीचे उतर आया।

    घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय

    इस घटना ने पूरे गांव में चर्चा का विषय बना दिया। ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों में मानसिक संतुलन और सही मार्गदर्शन बेहद आवश्यक है। किशोर की मां ने भी घटना के बाद कहा कि बच्चों को मोबाइल का उपयोग समझदारी से करना चाहिए।

    पुलिस ने जागरूक करने पर दिया जोर

    गांव के लोगों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए चेतावनी हैं और यह बताती हैं कि किशोरावस्था की संवेदनशील भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। पुलिस ने भी इस मौके पर बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने पर बल दिया।

    वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि इससे सीख लेकर परिवारों को बच्चों के साथ संवाद बेहतर बनाने और उन्हें सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

