UP Cyber Fraud: वीडियो कॉल रिसीव करते ही खाते से उड़ गए लाखों रुपये, बैंककर्मियों पर साजिश का आरोप

डिजिटल डेस्क: गोरखपुर जिले में साइबर अपराधियों ने (UP Cyber Fraud) एक युवक को वीडियो कॉल (Video Call Scam) के माध्यम से ठग लिया। पिपराइच वार्ड नंबर 12 निवासी आदर्श कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल को शाहपुर स्थित इंडसइंड बैंक से 2.60 लाख रुपये का लोन लिया था। उस समय बैंककर्मियों ने उन्हें बताया था कि लोन वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल किया जाएगा।

बैंककर्मियों पर लगाया आरोप करीब एक महीने बाद उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, उनके खाते से अचानक 1.27 लाख रुपये गायब हो गए। घटना के बाद उन्होंने बैंककर्मियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन बंद मिले।