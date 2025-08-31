UP Cyber Fraud: वीडियो कॉल रिसीव करते ही खाते से उड़ गए लाखों रुपये, बैंककर्मियों पर साजिश का आरोप

डिजिटल डेस्क: गोरखपुर जिले में साइबर अपराधियों ने (UP Cyber Fraud) एक युवक को वीडियो कॉल (Video Call Scam) के माध्यम से ठग लिया। पिपराइच वार्ड नंबर 12 निवासी आदर्श कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल को शाहपुर स्थित इंडसइंड बैंक से 2.60 लाख रुपये का लोन लिया था। उस समय बैंककर्मियों ने उन्हें बताया था कि लोन वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल किया जाएगा।
करीब एक महीने बाद उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, उनके खाते से अचानक 1.27 लाख रुपये गायब हो गए। घटना के बाद उन्होंने बैंककर्मियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन बंद मिले।
आदर्श ने तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन और शाहपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस घटना में बैंककर्मियों की मिलीभगत है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों बैंक कर्मचारियों और एक अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहपुर थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
इसी बीच, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया। सुरजकुंड कॉलोनी निवासी सुमित कक्कड़ के खाते से ठगों ने 1.07 लाख रुपये निकाल लिए। लेकिन सुमित ने तत्काल तिवारीपुर पुलिस और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव वर्मा और उपनिरीक्षक अनीषा गौतम ने बैंक से संपर्क कर लेन-देन रोकवाया। पुलिस की तत्परता से सुमित की पूरी राशि सुरक्षित कराई गई।
एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि अगर साइबर ठगी की सूचना 30 मिनट के भीतर पुलिस या हेल्पलाइन को दे दी जाए तो रकम बचाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल को रिसीव न करने की अपील की है।
