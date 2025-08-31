बरसाना में Radhashtami महोत्सव की धूम...पंचामृत अभिषेक और स्वर्णिम शृंगार, पहली बार QR कोड से लाइव दर्शन

डिजिटल डेस्क: बरसाना में राधाष्टमी 2025 का पर्व अद्वितीय और ऐतिहासिक साबित हुआ। भादों मास की शुक्ल अष्टमी पर ब्रह्मांचल पर्वत पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए, जहां राधारानी के जन्माभिषेक और शृंगार की झलक (Radhashtami 2025 Live Darshan) ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सतरंगी आतिशबाजी ने जब आकाश को रंगीन पटाखों से सजा दिया तो मानो धरा भी उसी उल्लास से मुस्करा उठी।

Live जन्माभिषेक और शृंगार भोर चार बजे राधारानी का जन्माभिषेक पंचामृत से सम्पन्न हुआ। इस समय वे श्वेत झबला धारण कर भक्तों के समक्ष प्रकट हुईं। इसके बाद मंगला शृंगार में राधारानी ने पीले वस्त्र पहनकर स्वर्ण–रजत जड़ित आभूषणों से सुसज्जित होकर शीश महल से दर्शन दिए। यह विशेष पोशाक लुधियाना के कारीगरों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें सूक्ष्म हस्तकला और जड़ाव का अद्भुत संगम दिखाई दिया।