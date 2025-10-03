मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बुजुर्ग ने आधी उम्र की महिला से की शादी, सुहागरात के अगले दिन मौत; पोस्टमॉर्टम में आई वजह

    जौनपुर के 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय तलाकशुदा महिला से शादी की, लेकिन सुहागरात के अगले दिन उनकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज कारण बताया गया, जो शॉक से हुआ। पुलिस ने इसे प्राकृतिक मौत माना। शादी के लिए उन्होंने जमीन भी बेची थी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 01:27:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 01:27:00 PM (IST)
    बुजुर्ग ने आधी उम्र की महिला से की शादी, सुहागरात के अगले दिन मौत; पोस्टमॉर्टम में आई वजह
    परिजनों ने मामले को संदिग्ध मानकर कराया पोस्टमार्टम। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय महिला से शादी।
    2. सुहागरात के अगले दिन अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत।
    3. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ब्रेन हैमरेज बताया।

    एजेंसी, जौनपुर। शहर में अपनी से आधी उम्र की महिला से शादी से शादी कर चर्चाओं में आए बुजुर्ग की सुहागरात के अगले दिन मौत हो गई। उसके बाद क्षेत्र में उसकी मौत पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मौत की असली वजह से सामने ला दी है।

    ये है पूरा मामला

    • मामला जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुछमुछ का है। परिजनोंने बुजुर्ग की मौत की पुलिस से जांच की मांग की थी। केराकत सीओ अजीत सिंह ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बुजुर्ग की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से बताई गई है। यह स्थिति शॉक लगने की वजह से बनी हो सकती है।

  • कुछमुछ गांव के रहने वाले संगरू राम 75 साल के थे। उनकी पत्नी का एक साल पहले निधन हो गया था। उनके कोई बच्चा नहीं था। वह काफी अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्होंने फिर से शादी करने का मन बनाया। उनके लिए दुल्हन की खोज शुरू हुई, जो 35 वर्षीय मनभावती पर आकर रुकी।

  • मनभावती की पहले शादी हो चुकी थी। वह तलाकशुदा हैं। उनके दो बच्चे हैं। दोनों ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। संगरू और मनभावती ने कोर्ट मैरिज के बाद एक मंदिर में समाज के कुछ लोगों के सामने सात फेरे लिए। सुहागरात में संगरू अपनी नई दुल्हन मनभावती को समझा रहे थे कि तुम भविष्य की चिंता मत करना। उनके पास खेती है, जिससे वह दोनों बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

  • संगूर की रात में ही अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह चलने की भी स्थिति में नहीं रहे। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे में उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया। पुलिस से जांच की मांग की।

  • पुलिस ने संगरू राम का पोस्टमॉर्टम किया, तो मौत शॉक लगने की वजह से कॉमा की स्थिति में जाने का कारण हुई। यह एक प्राकृतिक मौत निकली।

    • शादी के लिए बेच दी थी पांच बिस्वा जमीन

    परिजनों ने जानकारी दी कि संगरूराम ने शादी के लिए अपनी पांच बिस्वा जमीन बेच दी थी। उसको पांच लाख रुपये में मिले थे, जिसमें से 20 हजार रुपये शादी की खरीददारी में खर्च कर दिए थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.