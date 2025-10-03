बुजुर्ग ने आधी उम्र की महिला से की शादी, सुहागरात के अगले दिन मौत; पोस्टमॉर्टम में आई वजह

एजेंसी, जौनपुर। शहर में अपनी से आधी उम्र की महिला से शादी से शादी कर चर्चाओं में आए बुजुर्ग की सुहागरात के अगले दिन मौत हो गई। उसके बाद क्षेत्र में उसकी मौत पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मौत की असली वजह से सामने ला दी है।