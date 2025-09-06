मेरी खबरें
    UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली, 3 मौके से फरार

    यूपी के सुल्तानपुर जिल में शुक्रवार रात लंभुआ थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लग गई। वहीं 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जौनपुर से बोलेरो में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं। इस जानकारी पुर पुलिस ने कार्रवाई की है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 09:14:59 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 09:16:16 AM (IST)
    1. सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली
    2. गोली लगने से घायल बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
    3. किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे बदमाश

    एजेंसी, गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनका 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिससे वें घायल हो गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र की है। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से कुछ बदमाश जौनपूर की तरफ जा आ रहे हैं। आरोपियों के किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की आशंका थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया।

    पुलिस पर कर दी फायरिंग

    लंभुआ थाना सीओ अब्दुस सलाम के नेतृत्व में कोतवाल संदीप राय व चांदा के अशोक सिंह का पीछा करते हुए उन्हें मुरली नहर के पास घेर लिया। पुलिस के हाथों घिरता देख आरोपियों ने पुलिस की टीम पर धड़ाधड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, जिसके बाद बादमाश मौके से भागने की कोशिश करने लगे।

    आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज

    इस दौरान पुलिस की गोली बदमाशों को पैरों पर लगी और वे घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस ने जौनपुर निवासी अजय उर्फ लंगड़ा व जितेंद्र उर्फ रविन्द्र, अंबेडकरनगर के मोनू राज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश अजय के खिलाफ पहले से 54 मुकदमे दर्ज हैं।

    इस कार्रवाई को लेकर जिला एसएसपी ने बताया कि बदमाशों के बारे में और जानकारी एकत्रित की जा रही है। बदमाशों को आपराधिक इतिहास हैं। साथ ही बताया कि मौके से 3 को गिरफ्तार किया गया है, जबकी 3 बदमाश फरार हो गए हैं। जिनकी तलाश जारी है।

