UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली, 3 मौके से फरार

एजेंसी, गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनका 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिससे वें घायल हो गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र की है। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से कुछ बदमाश जौनपूर की तरफ जा आ रहे हैं। आरोपियों के किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की आशंका थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया।