UP Weather: रजाई-कंबल का वक्त आ गया! यूपी में गिरेगा तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट

एजेंसी, आगरा। शहर में अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम हल्की ठंडक का अहसास रहेगा, जबकि दिन का मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तापमान सामान्य से कम दर्ज होगा। पछुआ हवा (उत्तर-पश्चिमी) चलने के कारण तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा।
रविवार को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई वर्षा के बाद से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम की हल्की ठंड के बीच दिनभर मौसम खुशनुमा बना रहा।
रविवार को रात और सुबह ठंडी रही। दिन में धूप जरूर निकली, लेकिन तापमान कम होने से धूप का असर कमजोर रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
कैसा रहेगा मौसम
यह सामान्य से क्रमशः 4.7 डिग्री और 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिक मो. दानिश ने बताया कि सोमवार को आसमान साफ रहेगा, धूप निकलेगी और सुबह-शाम हल्की ठंड का दौर जारी रहेगा।
इसे भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों के बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी...इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश