UP Weather: रजाई-कंबल का वक्त आ गया! यूपी में गिरेगा तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट

एजेंसी, आगरा। शहर में अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम हल्की ठंडक का अहसास रहेगा, जबकि दिन का मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तापमान सामान्य से कम दर्ज होगा। पछुआ हवा (उत्तर-पश्चिमी) चलने के कारण तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा।

रविवार को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई वर्षा के बाद से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम की हल्की ठंड के बीच दिनभर मौसम खुशनुमा बना रहा।