UP Weather Update: गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, गोरखपुर-लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून (Monsoon) दोबारा सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने पूर्वी तराई के 11 जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का यलो अलर्ट (Aaj Ka Mausam) जारी किया है। शनिवार को जारी चेतावनी में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और ल खीमपुर खीरी में वज्रपात और वर्षा की संभावना (UP Weatehr Update Today) जताई गई है।

मानसूनी ट्रफ लाइन की UP में एंट्री मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी ट्रफ लाइन ने एक बार फिर प्रदेश में प्रवेश किया है, जिसके चलते अगले दो दिनों तक तराई के जिलों में लगातार बारिश हो सकती है। पश्चिमी जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले तीन से चार दिनों तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज धूप और बारिश के बीच बदलते मौसम से उमस बढ़ेगी। दिन और रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। गर्मी और उमस से परेशान रहे लोग आगरा में शुक्रवार को गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। सुबह से ही धूप तेज रही और 11 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश के बाद उमस और बढ़ गई जिससे लोग बेहाल हो उठे। अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिली।