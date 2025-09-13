UP Weather Update: गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, गोरखपुर-लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून (Monsoon) दोबारा सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने पूर्वी तराई के 11 जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का यलो अलर्ट (Aaj Ka Mausam) जारी किया है। शनिवार को जारी चेतावनी में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और ल खीमपुर खीरी में वज्रपात और वर्षा की संभावना (UP Weatehr Update Today) जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी ट्रफ लाइन ने एक बार फिर प्रदेश में प्रवेश किया है, जिसके चलते अगले दो दिनों तक तराई के जिलों में लगातार बारिश हो सकती है। पश्चिमी जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले तीन से चार दिनों तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज धूप और बारिश के बीच बदलते मौसम से उमस बढ़ेगी। दिन और रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
आगरा में शुक्रवार को गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। सुबह से ही धूप तेज रही और 11 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश के बाद उमस और बढ़ गई जिससे लोग बेहाल हो उठे। अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिली।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बारिश और उमस के बीच डेंगू, मलेरिया और उल्टी-दस्त जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बारिश थमने के बाद निकलने वाली तेज धूप से मच्छरों का प्रकोप और अधिक बढ़ने की आशंका है।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अलर्ट वाले जिलों में बारिश और वज्रपात के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखें। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन-चार दिन लखनऊ और आसपास के जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज धूप से उमस बढ़ेगी।
साथ ही दिन और रात के पारा में भी वृद्धि होगी। शनिवार को गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी व आसपास के इलाकों में वज्रपात के साथ मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।
यह भी पढ़ें- Disha Patani के घर के बाहर फायरिंग, गोल्डी बरार गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा-ये तो ट्रेलर था