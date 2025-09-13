UP Weather Update: गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, गोरखपुर-लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मेरी खबरें
    Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने पूर्वी तराई के 11 जिलों में मध्यम से भारी बारिश और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत कई जिलों में अगले दो दिनों तक तेज वर्षा (Aaj Ka Mausam) के आसार हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में छिटपुट बारिश होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 07:52:09 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:21:04 AM (IST)
    1. UP के तराई जिलों में यलो अलर्ट
    2. 11 जिलों में वज्रपात की चेतावनी
    3. डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा

    एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून (Monsoon) दोबारा सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने पूर्वी तराई के 11 जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का यलो अलर्ट (Aaj Ka Mausam) जारी किया है। शनिवार को जारी चेतावनी में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और ल खीमपुर खीरी में वज्रपात और वर्षा की संभावना (UP Weatehr Update Today) जताई गई है।naidunia_image

    मानसूनी ट्रफ लाइन की UP में एंट्री

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी ट्रफ लाइन ने एक बार फिर प्रदेश में प्रवेश किया है, जिसके चलते अगले दो दिनों तक तराई के जिलों में लगातार बारिश हो सकती है। पश्चिमी जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं।

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले तीन से चार दिनों तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज धूप और बारिश के बीच बदलते मौसम से उमस बढ़ेगी। दिन और रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

    गर्मी और उमस से परेशान रहे लोग

    आगरा में शुक्रवार को गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। सुबह से ही धूप तेज रही और 11 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश के बाद उमस और बढ़ गई जिससे लोग बेहाल हो उठे। अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिली।

    विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बारिश और उमस के बीच डेंगू, मलेरिया और उल्टी-दस्त जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बारिश थमने के बाद निकलने वाली तेज धूप से मच्छरों का प्रकोप और अधिक बढ़ने की आशंका है।

    IMD की लोगों से अपील

    मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अलर्ट वाले जिलों में बारिश और वज्रपात के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखें। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन-चार दिन लखनऊ और आसपास के जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज धूप से उमस बढ़ेगी।

    साथ ही दिन और रात के पारा में भी वृद्धि होगी। शनिवार को गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी व आसपास के इलाकों में वज्रपात के साथ मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

