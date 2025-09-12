एजेंसी, बरेली। अभिनेत्री दिशा पाटनी और उनकी बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दो बदमाश भाग गए। बाद में गोल्डी बरार फेसबुक एकाउंट से पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में लिखा गया कि फायरिंग हमने कराई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया है। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ये तो ट्रेलर था, अगली बार किसी ने हमारे धर्म के प्रति अभद्रता की तो उनके घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि प्रेमानंद महाराज के लड़कियों संबंधित बयान का दिशा पाटनी की बहन खूशबू पाटनी ने विरोध किया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि फायरिंग में गोल्डी बरार गिरोह का हाथ होने की चर्चा है, इसकी जांच कराई जा रही।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि कल देर रात बरेली के सिविल लाइंस स्थित बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी हुई, जो एक बेहद गंभीर स्थिति कही जा सकती है। अधिकारियों ने सुबह करीब साढ़े चार बजे दो राउंड हवाई फायरिंग समेत कई गोलियों की आवाज की पुष्टि की है। गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अब, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गिरोह के एक फेसबुक पोस्ट में गोलीबारी की जिम्मेदारी ली गई है।