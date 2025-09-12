मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Disha Patani के घर के बाहर फायरिंग, गोल्‍डी बरार गैंग ने ली जिम्‍मेदारी, कहा-ये तो ट्रेलर था

    पोस्ट में लिखा गया कि फायरिंग हमने कराई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया है। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ये तो ट्रेलर था, अगली बार किसी ने हमारे धर्म के प्रति अभद्रता की तो उनके घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 09:27:35 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 09:33:23 PM (IST)
    Disha Patani के घर के बाहर फायरिंग, गोल्‍डी बरार गैंग ने ली जिम्‍मेदारी, कहा-ये तो ट्रेलर था
    दिशा पाटनी।

    HighLights

    1. बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के दरवाजे पर फायरिंग, गोल्डी बरार गिरोह ने ली जिम्मेदारी

    एजेंसी, बरेली। अभिनेत्री दिशा पाटनी और उनकी बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दो बदमाश भाग गए। बाद में गोल्डी बरार फेसबुक एकाउंट से पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में लिखा गया कि फायरिंग हमने कराई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया है। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ये तो ट्रेलर था, अगली बार किसी ने हमारे धर्म के प्रति अभद्रता की तो उनके घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि प्रेमानंद महाराज के लड़कियों संबंधित बयान का दिशा पाटनी की बहन खूशबू पाटनी ने विरोध किया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि फायरिंग में गोल्डी बरार गिरोह का हाथ होने की चर्चा है, इसकी जांच कराई जा रही।

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि कल देर रात बरेली के सिविल लाइंस स्थित बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी हुई, जो एक बेहद गंभीर स्थिति कही जा सकती है। अधिकारियों ने सुबह करीब साढ़े चार बजे दो राउंड हवाई फायरिंग समेत कई गोलियों की आवाज की पुष्टि की है। गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अब, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गिरोह के एक फेसबुक पोस्ट में गोलीबारी की जिम्मेदारी ली गई है।

    दिशा पटानी के घर के बाहर किसने चलाई गोलियां?

    फेसबुक पर खुद को वीरेंद्र चरण और महेंद्र सरन बताने वाले लोगों ने एक लंबी पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने संतों या सनातन धर्म का "अपमान" करने वालों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। यह हमला दिशा की बहन खुशबू पटानी द्वारा धार्मिक नेता अनिरुद्धाचार्य महाराज की लिव-इन रिलेशनशिप पर की गई टिप्पणी की आलोचना के बाद हुआ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.