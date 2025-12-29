ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली पैरा तैराक बनीं यूपी की जिया राय।

डिजिटल डेस्क। भारतीय तैराकी जगत की उभरती हुई सनसनी और पैरा तैराक जिया राय ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली वर्ष 2024 की सबसे कम उम्र की सफल तैराक बनने पर उन्हें प्रतिष्ठित ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार 28 जुलाई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के चैनल स्विमिंग एंड पायलट फेडरेशन द्वारा 17 वर्षीय जिया राय को प्रदान किया गया।

दुनिया की पहली पैरा तैराक

खास बात यह है कि जिया इस सम्मान को प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली पैरा तैराक हैं। जिया राय अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जुड़ी हैं।

उनका अटूट संकल्प, साहस और आत्मविश्वास उन्हें न केवल खेल जगत की प्रेरणा बनाता है, बल्कि वे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और दिव्यांग समुदाय के लिए समावेशिता, स्वीकृति और सशक्तिकरण का सशक्त प्रतीक भी हैं।

उनकी उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि सीमाएं मन में होती हैं, और दृढ़ इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं

जिया राय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित पहली महिला पैरा तैराक के रूप में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया। उन्होंने 34 किलोमीटर की यह चुनौतीपूर्ण दूरी मात्र 17 घंटे 25 मिनट में पूरी कर इतिहास रच दिया। इस असाधारण उपलब्धि ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई।