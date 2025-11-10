UP में अब हर स्कूल में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम्’ का गायन, CM योगी आदित्यनाथ ने किया एलान

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा सोमवार को गोरखपुर में आयोजित एकता पदयात्रा के दौरान की। यह कार्यक्रम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, “जिस राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ ने आजादी के आंदोलन में भारत की सोई हुई चेतना को जगाया था, उसका आज कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, मत या मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जो राष्ट्र के आड़े आए, उसे एक ओर कर देना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद द्वारा वंदे मातरम् गाने से इनकार किए जाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “ऐसे लोग जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं, लेकिन सरदार पटेल की जयंती के कार्यक्रम में नहीं आते। यह राष्ट्र के प्रति दोहरी मानसिकता को दिखाता है।”
योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम उन कारणों को पहचानें जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। “जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर विभाजन, देश के भीतर नए जिन्ना पैदा करने की साजिश है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में फिर कोई जिन्ना न पैदा हो पाए। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसे चुनौती बनने से पहले ही रोक देना होगा”।
सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को नियमित रूप से ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को मजबूत करना है।