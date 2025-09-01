गैंगरेप पीड़िता की जन्मी बेटी की संदिग्ध हालात में मौत,सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म

मेरी खबरें
    क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता द्वारा सोमवार को जन्मी नवजात बेटी की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छह दिन की मासूम ने रात में अचानक रोना शुरू किया और थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 05:36:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 05:36:31 AM (IST)
    HighLights

    2. सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म
    3. बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया

    एजेंसी, वाराणसी (चौबेपुर)। क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता द्वारा सोमवार को जन्मी नवजात बेटी की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छह दिन की मासूम ने रात में अचानक रोना शुरू किया और थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं।

    बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया। नामकरण की तैयारी कर रहे परिजन गहरे सदमे में हैं। सूचना पर चौबेपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

    युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म

    गौरतलब है कि दिसंबर माह में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने नाबालिग को अगवा कर गन्ने के खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया था। यह सिलसिला बार-बार चलता रहा। विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते थे। किशोरी की मां गूंगी है और पिता मंदबुद्धि।

    26 जून को पड़ोस की महिला ने पेट देखकर मामला समझा और मौसी को सूचना दी। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शुरू में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाद में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने सात आरोपितों के विरुद्ध बयान दर्ज कराया और उच्च अधिकारियों व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की।

    इधर 25 अगस्त को प्रसव पीड़ा होने पर किशोरी ने टेम्पो में ही बच्ची को जन्म दिया। एंबुलेंस और 112 पर कॉल करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। फिर दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। रविवार सुबह पांच बजे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस सुरक्षा में शव को गौरा उपरवार घाट पर प्रवाहित किया गया।

