गैंगरेप पीड़िता की जन्मी बेटी की संदिग्ध हालात में मौत,सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म

एजेंसी, वाराणसी (चौबेपुर)। क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता द्वारा सोमवार को जन्मी नवजात बेटी की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छह दिन की मासूम ने रात में अचानक रोना शुरू किया और थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं।

बच्ची की मौत से परिवार में मातम छा गया। नामकरण की तैयारी कर रहे परिजन गहरे सदमे में हैं। सूचना पर चौबेपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।