अब ग्राम विकास अधिकारी और सचिवों को अपनी पंचायतों में लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी

डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में ग्राम पंचायत सचिवों को अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करनी होगी। इस नए नियम के विरोध में सचिव 1 से 4 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। सचिवों में इस निर्णय को लेकर गहरा असंतोष है, और वे इसे लागू न करने की मांग पर अड़े हैं।

न केवल सचिव, बल्कि ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और ग्राम पंचायत अधिकारी (GPO) को भी अपनी-अपनी पंचायतों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी को लेकर विरोध की स्थिति और तेज हो गई है। ग्राम विकास अधिकारियों ने इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कार्य के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।