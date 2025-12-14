बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, मां की अस्थि विसर्जन को जा रहे सगे भाइयों समेत चार की मौत।

डिजिटल डेस्कः बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मां की अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहे सगे भाइयों समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मौदहा कोतवाली क्षेत्र के इचौली गांव के पास हुआ, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया।

प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे महोबा जिले के ग्योड़ी गांव निवासी 55 वर्षीय घनश्याम की मां का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अस्थि विसर्जन के लिए घनश्याम अपने छोटे भाई 40 वर्षीय रामसहोदर, 65 वर्षीय सिद्धगोपाल और एक अन्य परिजन सोनू के साथ बोलेरो वाहन से रविवार तड़के प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुके थे।