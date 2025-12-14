बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, मां की अस्थि विसर्जन को जा रहे सगे भाइयों समेत चार की मौत
Accident on Bundelkhand Expressway: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मां की अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहे सगे भाइयों समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पीछे से तेज रफ्तार में आ रही आंध्र प्रदेश नंबर की एक स्लीपर टूरिस्ट बस ने जोरदार टक्कर मार दी।
Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 03:27:42 PM (IST)
Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 03:35:05 PM (IST)
HighLights
- प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे
- टूरिस्ट बस ने मारी जोरदार टक्कर
- बस कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की
डिजिटल डेस्कः बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मां की अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहे सगे भाइयों समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मौदहा कोतवाली क्षेत्र के इचौली गांव के पास हुआ, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया।
प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे
महोबा जिले के ग्योड़ी गांव निवासी 55 वर्षीय घनश्याम की मां का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अस्थि विसर्जन के लिए घनश्याम अपने छोटे भाई 40 वर्षीय रामसहोदर, 65 वर्षीय सिद्धगोपाल और एक अन्य परिजन सोनू के साथ बोलेरो वाहन से रविवार तड़के प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुके थे।
पीछे से तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने मारी जोरदार टक्कर
डीजल भराने के बाद जैसे ही बोलेरो एक्सप्रेस-वे पर आगे बढ़ी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही आंध्र प्रदेश नंबर की एक स्लीपर टूरिस्ट बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।
पुलिस ने बस कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की
मौदहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में घनश्याम, रामसहोदर और सिद्धगोपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना से मृतकों के गांव में मातम छा गया है।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक धार्मिक यात्रा जो श्रद्धा और शांति के लिए शुरू हुई थी, वह एक भयावह हादसे में बदल गई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।