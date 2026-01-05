यूपी के इस जिले में तैयार होगा 'The Box Village', कार में बैठे-बैठे फिल्म देखने से लेकर स्पा और सांस्कृतिक अनुभव तक मिलेगा सबकुछ

डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर अब केवल मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि एक यादगार अनुभव बनेगा। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के अंतर्गत एक अनूठी परियोजना 'द बॉक्स विलेज' विकसित करने जा रहा है। यह स्थान हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों और शहरवासियों के लिए खान-पान, मनोरंजन, विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों का एक समग्र केंद्र होगा।

24 हजार वर्गमीटर में सजेगी भारत की विविध संस्कृतियां करीब 24,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस परियोजना में स्थानीय शिल्पकला और विरासत को बढ़ावा देने के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाएगा। इसके लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और यूपी पवेलियन बनाए जाएंगे। उत्तर मंडप में हिमालयी राज्यों के हस्तशिल्प, दक्षिण मंडप में दक्षिण भारतीय व्यंजन, पूर्व मंडप में कला और परंपराएं, पश्चिम मंडप में रेगिस्तानी संस्कृति और हस्तशिल्प, यूपी पवेलियन में बरेली की स्थानीय शिल्पकला और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा।