यूपी के इस जिले में तैयार होगा 'The Box Village', कार में बैठे-बैठे फिल्म देखने से लेकर स्पा और सांस्कृतिक अनुभव तक मिलेगा सबकुछ

डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर अब केवल मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि एक यादगार अनुभव बनेगा। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के अंतर्गत एक अनूठी परियोजना 'द बॉक्स विलेज' विकसित करने जा रहा है। यह स्थान हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों और शहरवासियों के लिए खान-पान, मनोरंजन, विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों का एक समग्र केंद्र होगा।
24 हजार वर्गमीटर में सजेगी भारत की विविध संस्कृतियां
करीब 24,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस परियोजना में स्थानीय शिल्पकला और विरासत को बढ़ावा देने के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाएगा। इसके लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और यूपी पवेलियन बनाए जाएंगे।
उत्तर मंडप में हिमालयी राज्यों के हस्तशिल्प, दक्षिण मंडप में दक्षिण भारतीय व्यंजन, पूर्व मंडप में कला और परंपराएं, पश्चिम मंडप में रेगिस्तानी संस्कृति और हस्तशिल्प, यूपी पवेलियन में बरेली की स्थानीय शिल्पकला और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा।
मनोरंजन के लिए अलग-अलग ब्लॉक और भव्य मंच
मनोरंजन क्षेत्र में लाइव प्रस्तुतियों के लिए भव्य मंच बनाया जाएगा। इसके साथ ही आगंतुकों की आवाजाही और ठहराव के लिए अलग-अलग ब्लॉक विकसित किए जाएंगे, जिससे आयोजन व्यवस्थित और सुविधाजनक हो सकें। परियोजना के विकास के लिए बीडीए ने विशेषज्ञ एजेंसियों से आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) आमंत्रित किए हैं।
50 कमरों वाला आधुनिक क्लब हाउस
परियोजना के तहत 50 कमरों का अत्याधुनिक क्लब हाउस बनाया जाएगा, जहां लोग पार्टी और निजी आयोजन कर सकेंगे। क्लब हाउस में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, स्टीम रूम, कार्ड व गेम रूम, लाउंज और रेस्टोरेंट-बार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
'ड्राइव-इन सिनेमा', कार में बैठकर फिल्म का मजा
'द बॉक्स विलेज' की सबसे खास पहचान होगा इसका ड्राइव-इन सिनेमा। यहां लोग खुले वातावरण में अपनी कार में बैठकर फिल्म देख सकेंगे। यह क्षेत्र बहुउद्देशीय लॉन के रूप में विकसित होगा, जहां कैफे, फूड स्टॉल, ड्राइव-अप सर्विस, पिकनिक स्टाइल डाइनिंग, पर्याप्त पार्किंग तथा अलग प्रवेश और निकासी द्वार होंगे।
विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विशेष ब्लॉक
परियोजना में बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन, फूड स्टॉल और सामुदायिक स्थल होंगे। साथ ही उच्च क्षमता वाला इवेंट एरिया विकसित किया जाएगा, जहां विवाह समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निजी आयोजन किए जा सकेंगे। आसपास का खुला क्षेत्र लोगों को आपस में जोड़ने वाला आकर्षक स्थल बनेगा।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए के अनुसार, 'द बॉक्स विलेज' के माध्यम से सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों को स्थानीय शिल्पकला और विरासत से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी और स्थानीय व्यवसायों व कलाकारों को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही आगंतुकों को पर्यावरण संरक्षण और देश की विविध संस्कृतियों से भी जोड़ा जाएगा।