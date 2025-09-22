UP में अब जाति बताना पड़ेगा महंगा, योगी सरकार ने जारी किया फरमान, रैलियों पर भी लगाया प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी दस्तावेजों में जाति के उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।

कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो या अन्य पुलिस दस्तावेजों में आरोपित या गवाह की जाति दर्ज नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर माता-पिता के नाम का उल्लेख अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थलों से हटेंगे जातीय संकेत शासन ने स्पष्ट किया है कि थानों के नोटिस बोर्ड, सरकारी वाहनों और साइनबोर्ड से जातीय पहचान से जुड़े नारे और प्रतीक तुरंत हटाए जाएं। साथ ही, राज्य में जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भी जातिगत सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, एससी/एसटी एक्ट जैसे मामलों में जाति का उल्लेख यथावत रहेगा। राजनीतिक दलों पर असर यह फैसला उस समय आया है जब प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और सभी प्रमुख दल विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जाति आधारित समीकरणों पर राजनीति करने वाले दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस फैसले से अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा।