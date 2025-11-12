'...और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं', छात्र ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रेलवे ट्रैक पर की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारा सिरोही इलाके में रहने वाले अजेंद्र सिंह यादव के बेटे, 20 वर्षीय बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र वरुण यादव ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनका “अंतिम वीडियो” है और वे जिंदगी से ऊब चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और अब आत्महत्या करने जा रहे हैं।
उसके बाद सुबह करीब आठ बजे वरुण रेलपथ के पिलर नंबर 124 के पास ट्रेन के सामने लेट गया और जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
पुलिस के मुताबिक, आत्महत्या के पीछे अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सुनने में आई है। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने कहा कि अभी परिजनों से तहरीर नहीं मिली है; जैसे ही तहरीर मिलेगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो में छात्र बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब सुसाइड करने जा रहा हूं।यह वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है... और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
पुलिस इस घटना की गहनता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की वास्तविकता तथा उसके द्वारा छोड़ी गई मानसिक स्थिति को भी समझने का प्रयास चल रहा है।
