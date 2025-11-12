मेरी खबरें
    '...और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं', छात्र ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रेलवे ट्रैक पर की आत्महत्या

    UP News: कानपुर के रहने वाले वरुण यादव नामक 20 वर्षीय बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र ने मंगलवार देर रात एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा, “यह मेरी जिंदगी का आख़िरी वीडियो है… मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब सुसाइड करने जा रहा हूं।” सुबह करीब आठ बजे वरुण रेलवे ट्रैक पिलर नंबर 124 के पास ट्रेन के आगे लेट गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 01:30:56 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 01:30:56 PM (IST)
    मृतक छात्र वरुण यादव का फाइल फोटो।

    1. कल्याणपुर रेलवे ट्रैक के पास पिलर नंबर 124 पर घटना हुई।
    2. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, आगे कार्रवाई तय।
    3. पुलिस प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की ओर इशारा कर रही।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारा सिरोही इलाके में रहने वाले अजेंद्र सिंह यादव के बेटे, 20 वर्षीय बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र वरुण यादव ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनका “अंतिम वीडियो” है और वे जिंदगी से ऊब चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और अब आत्महत्या करने जा रहे हैं।

    उसके बाद सुबह करीब आठ बजे वरुण रेलपथ के पिलर नंबर 124 के पास ट्रेन के सामने लेट गया और जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।


    पुलिस के मुताबिक, आत्महत्या के पीछे अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सुनने में आई है। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने कहा कि अभी परिजनों से तहरीर नहीं मिली है; जैसे ही तहरीर मिलेगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    वीडियो में छात्र बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब सुसाइड करने जा रहा हूं।यह वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है... और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

    पुलिस इस घटना की गहनता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की वास्तविकता तथा उसके द्वारा छोड़ी गई मानसिक स्थिति को भी समझने का प्रयास चल रहा है।

