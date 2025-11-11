मेरी खबरें
    'SP सरकार ही UP का भविष्य बनेगी', अखिलेश यादव मिशन 2027 पर बोले, MLC चुनाव में BJP पर लगाया धांधली का आरोप

    लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में आयोजित जिला व महानगर अध्यक्षों की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कार्यकर्ताओं को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की बढ़त को समाजवादी पार्टी ने ही रोका है और आने वाला समय समाजवाद का होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 01:23:50 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 01:29:24 PM (IST)
    'SP सरकार ही UP का भविष्य बनेगी', अखिलेश यादव मिशन 2027 पर बोले, MLC चुनाव में BJP पर लगाया धांधली का आरोप
    अखिलेश यादव ने 2027 में सपा सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अखिलेश ने 2027 में सपा सरकार का लक्ष्य रखा।
    2. भाजपा पर एमएलसी चुनावों में धांधली का आरोप।
    3. मतदाता सूची की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग।

    डिजिटल डेस्क: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोडमैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संयम और अनुशासन बनाए रखें तथा किसी भी तरह के विवादित बयान से दूरी बनाएं। अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ स्थित SP मुख्यालय में आयोजित जिला व महानगर अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

    अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की बढ़त को रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और आज भी सपा जनता के बीच सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अभी किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है और अब अन्य राजनीतिक दल भी इस मांग का समर्थन करने लगे हैं।


    सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर एमएलसी चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक मिलीभगत से शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी समर्थकों के वोट नहीं बनने दिए गए। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की।

    अखिलेश ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकार अब अपने बनाए आधार कार्ड को भी मानने से इनकार कर रही है, इसलिए अच्छा होगा कि भविष्य में आधार कार्ड मेटल के बनाए जाएं ताकि वे टिकाऊ रहें। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, रामगोविन्द चौधरी, राजेन्द्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

