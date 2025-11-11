'SP सरकार ही UP का भविष्य बनेगी', अखिलेश यादव मिशन 2027 पर बोले, MLC चुनाव में BJP पर लगाया धांधली का आरोप

डिजिटल डेस्क: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोडमैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संयम और अनुशासन बनाए रखें तथा किसी भी तरह के विवादित बयान से दूरी बनाएं। अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ स्थित SP मुख्यालय में आयोजित जिला व महानगर अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की बढ़त को रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और आज भी सपा जनता के बीच सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अभी किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है और अब अन्य राजनीतिक दल भी इस मांग का समर्थन करने लगे हैं।