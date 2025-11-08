'घर से उठवा कर मर्डर करवा दूंगा...', कानपुर में भाजपा नेता को मिली धमकी, खुद को बताया अखिलेश दुबे का करीबी

डिजिटल डेस्क। कानपुर शहर के गोविंद नगर इलाके में भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक और निवासी अनिल त्रिपाठी को प्राप्त धमकियों ने स्थानीय राजनीति और सामाजिक सुरक्षा पर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। त्रिपाठी ने बताया कि एक अज्ञात फोन नंबर से उन्हें न केवल गालियां दी गईं बल्कि जान से मारने की खुली धमकी भी दी गई। अनजान व्यक्ति ने कहा, “मैं तुमको घर से उठवा लूंगा और उल्टा लटका मारूंगा। तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा।” फोन पर बात करने वाले ने यह भी कहा कि वह फर्जी मुकदमे लिखवा कर उन्हें जेल भेजवा देगा।

अखिलेश दुबे के किसी करीबी ने दी धमकी त्रिपाठी ने बताया कि धमकी देने वाले के नंबर का ट्रू कॉलर प्रोफाइल देखने पर उस पर दो नाम दर्ज थे। कॉलर ने बातचीत के दौरान अखिलेश दुबे के किसी करीबी का जिक्र करते हुए लगातार अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और यह भी मांग की कि त्रिपाठी किसी भूपेश अवस्थी के समर्थन में पत्र लिखें जब त्रिपाठी ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपित ने और भी तीखी धमकियां दीं। आरोपित ने संगठन के कई नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि उनका हौसला नहीं हुआ, इसलिए त्रिपाठी को दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है।