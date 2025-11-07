ये कैसी पुलिस... ना ही पहले कभी चलाई पिस्टल, और ना ही है आंसू गैस के गोले की जानकारी

डिजिटल डेस्क। मेरठ पुलिस में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने अचानक लिसाड़ी गेट थाने का औचक निरीक्षण किया। रात के सन्नाटे में एसएसपी की गाड़ी जैसे ही थाने के मुख्य द्वार पर रुकी, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में हलचल मच गई। कुछ ही पलों में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन मौके पर पहुंच गए और एसएसपी का स्वागत किया।

लेकिन यह औपचारिकता ज्यादा देर तक नहीं चली। एसएसपी ने थाने के हर हिस्से की गहन जांच शुरू कर दी रिकॉर्ड रूम से लेकर हवालात, मालखाना, भवन की स्थिति और यहां तक कि शौचालयों की सफाई तक सब कुछ बारीकी से देखा। उन्होंने थाने परिसर की स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए साफ-सफाई में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

हथियार संचालन में फेल हुए पुलिसकर्मी निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने जब थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से हथियारों की जानकारी और उनके संचालन को लेकर सवाल-जवाब शुरू किए, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एसएसपी ने दारोगा और सिपाहियों से पिस्टल चलाने की प्रक्रिया बताने और उसे संचालन कर दिखाने को कहा। इस पर कुछ पुलिसकर्मी तो हथियार तक ठीक से पकड़ नहीं पाए। एक दारोगा ने तो यह कहकर सबको चौंका दिया कि “सर, मैंने आज तक यह पिस्टल चलाई ही नहीं, पहली बार देख रहा हूं।” यह सुनते ही एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। उन्होंने संबंधित दारोगा को तुरंत अलग खड़ा कर लिया। वहीं, जब उन्होंने आंसू गैस का गोला चलाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा, तो कई पुलिसकर्मी इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सके।