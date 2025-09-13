UP के इस जिले में बेटियां नहीं सेफ...20 लड़कियों से दुष्कर्म से लेकर राह चलती छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस मौन

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पहले 20 लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म और फिर सेक्स रैकेट में धकेलने का मामला सामने आया है। अब एक छात्रा को रास्ते चलते शोहदे ने न सिर्फ रोका बल्कि उसके चेहरे पर थूक दिया। जब थाने में सुनवाई न हुई तो संयुक्त पुलिस आयुक्त से शिकायत की। तब जाकर मामला दर्ज हुआ।
किदवई नगर इलाके में 11वीं की छात्रा से हुई छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि रास्ते में रोके जाने पर जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने न केवल उसे थप्पड़ मारे बल्कि उसके चेहरे पर थूक भी दिया। पीड़ित छात्रा की मां का कहना है कि घटना की जानकारी देने के बावजूद किदवई नगर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) से शिकायत की, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।
जूही कॉलोनी निवासी महिला के मुताबिक, उनकी बेटी लंबे समय से आरोपी युवक यश कुमार की हरकतों से परेशान थी। यश, जो साकेत नगर के पास रहता है, कथित तौर पर तीन साल से छात्रा का पीछा कर रहा था और उस पर दबाव बनाता था।
आठ सितंबर की शाम छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, तभी यश अपने 8-10 दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ा मिला। उसने छात्रा का हाथ पकड़कर जबरन साथ चलने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने तीन थप्पड़ मारे और चेहरे पर थूक दिया। छात्रा की सहेली और दो दोस्तों ने बीच-बचाव किया तो उन्हें भी पीटा गया।मारपीट के दौरान भीड़ जुटने पर यश ने छात्रा के परिवार को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।
डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी पहले पीड़िता के मकान में किराये पर रह चुका है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।