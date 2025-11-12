मेरी खबरें
    Delhi Blast Case: डॉ. शाहीन ने कभी बुर्का नहीं पहना, धार्मिक बंदिशों के थी खिलाफ... फिर कैसे बन गईं देशद्रोही?

    Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। कानपुर की रहने वाली शाहीन यूपीएससी क्वालीफाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थीं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। शाहीन के जैश-ए-मोहम्मद से संबंध और महिला कमांडर की भूमिका की पुष्टि हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 03:43:11 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 03:43:11 PM (IST)
    दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

    1. शाहीन सईद दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार।
    2. परिवार को गिरफ्तारी की खबर से गहरा झटका।
    3. जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर बताई जा रही।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के जीवन से जुड़े कई रहस्य सामने आए हैं। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद शाहीन को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि उसका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से है और वह संगठन की महिला कमांडर के रूप में सक्रिय थी।

    शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने उसके कई राज उजागर किए। उन्होंने बताया कि दोनों की शादी वर्ष 2006 में हुई थी। शादी के बाद शाहीन अक्सर यूरोपियन देशों में बसने की बात करती थी और इसको लेकर मुझ पर दबाव बनाती थी। मैं देश छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन वह बिना किसी विवाद के हमें छोड़कर चली गई। तब से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ।


    जफर हयात वर्तमान में कानपुर के केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन का नाम ब्लास्ट जैसे मामले में आना पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाला है। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं। सात साल दो महीने बाद हमारा तलाक हो गया था। शाहीन कभी बुर्का नहीं पहनती थी और धार्मिक बंदिशों के खिलाफ रहती थी।

    शाहीन के पिता शाहिद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी एक डॉक्टर है और ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं हो सकती। वह अपने काम में व्यस्त रहती थी।

    जांच में यह भी सामने आया कि लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन सईद एक होनहार छात्रा थीं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाई थी। शाहीन के जैश से संबंध और उसके आतंकी मंसूबे सामने आने के बाद एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और NIA उससे पूछताछ कर रही हैं।

