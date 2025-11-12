Delhi Blast: डॉ. परवेज पर बड़ा खुलासा, कीपैड फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद, बड़े भाई शोएब ने किए कई दावे

डिजिटल डेस्क: डॉक्टर परवेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि परवेज कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था और उसके पास से छह कीपैड फोन, एक हार्ड-डिस्क तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ कुश भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, शुरुआती जांच में यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि परवेज का संपर्क एक मुजामिल नामक संदिग्ध व्यक्ति से था।

परवेज की बड़ी बहन डॉ. शाहीन व बड़े भाई शोएब ने इस बारे में बातचीत की। भाई शोएब ने बताया कि परवेज से उन्हें नियमित रूप से बातचीत होती थी, लेकिन उसकी बहन शाहीन से लगभग चार वर्ष से कोई संवाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई-बहन बेगुनाह हैं।”