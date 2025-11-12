Delhi Blast: डॉ. परवेज पर बड़ा खुलासा, कीपैड फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद, बड़े भाई शोएब ने किए कई दावे

डिजिटल डेस्क: डॉक्टर परवेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि परवेज कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था और उसके पास से छह कीपैड फोन, एक हार्ड-डिस्क तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ कुश भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, शुरुआती जांच में यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि परवेज का संपर्क एक मुजामिल नामक संदिग्ध व्यक्ति से था।
परवेज की बड़ी बहन डॉ. शाहीन व बड़े भाई शोएब ने इस बारे में बातचीत की। भाई शोएब ने बताया कि परवेज से उन्हें नियमित रूप से बातचीत होती थी, लेकिन उसकी बहन शाहीन से लगभग चार वर्ष से कोई संवाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई-बहन बेगुनाह हैं।”
डॉ. शाहीन की पत्नी डॉ. जफर हयात ने कहा कि शाहीन ने कई बार दूसरे देश जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन शादी के दौरान ऐसा कुछ नहीं दिखा था कि उसका मन इस ओर था। उन्होंने बताया कि उनकी शादी सात साल व दो महीने चली, अरेंज मैरिज थी और वह उस समय कानपुर में पदस्थ थीं। उन्होंने यह भी बताया कि विवाद-विवाह की स्थिति नहीं थी और उन्होंने कभी बुर्का नहीं पहना था, यह सिर्फ ससुराल जाते समय पहनती थीं।
इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस व जांच एजेंसीज मामले की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। यह देखना बाकी है कि परवेज व शाहीन किस तरह इस पूरे प्रकरण में शामिल पाये जाएंगे या नहीं। परवेज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं फोन-संपर्कों की छानबीन जारी है।
भाई शोएब ने एक भावुक बयान में कहा, “भाई होना आसान नहीं जब कोई अपने परिवार पर आतंकवाद का संदेह झेलता हो। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा भाई व बहन निर्दोष हैं।” इस बीच, परवेज कीकत पूछताछ व जांच एजेंसी द्वारा विस्तारित की जा रही है कि वह किन कारणों व संपर्कों में रहा और इन उपकरणों का उपयोग किस लिए किया गया था।
इस खुलासे से जहां परिवार में हलचल है, वहीं सामाजिक स्तर पर भी सवाल उठे हैं कि शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं चिकित्सक पद पर रहने वाले व्यक्ति के पक्ष में यह किस तरह का दायित्व-विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। जांच अधिकारी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर सके हैं कि परवेज ने आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था या नहीं केवल प्रारंभिक सूचना यही मिल रही है कि उसके पास संदिग्ध उपकरण पाए गए हैं और उसके संपर्क मुजामिल जैसे लोगों से मिले हैं।
परिवार का कहना है कि इस घड़ी में उनका धैर्य व विश्वास ही उनका सहारा रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि सत्य सामने आएगा और बेगुनाही सिद्ध होगी, ताकि उनके नाम पर लगे प्रश्नों का अंत हो सके।
