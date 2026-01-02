कानपुर की गलियों से आसमान तक, टेंपो चलाने वाले श्रवण कुमार की 'शंख एयरलाइन' को मिली NOC, 2026 में भरेगी पहली उड़ान

डिजिटल डेस्क। कहते हैं कि अगर सपनों में जान हो, तो कानपुर की तंग गलियां भी आसमान का रास्ता रोक नहीं सकतीं। यह कहानी है श्रवण कुमार विश्वकर्मा की, जिन्होंने कभी शौक के लिए दोस्तों का टेंपो चलाया, लोहे और सरिया के कारोबार में पसीना बहाया और अब देश के विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) में क्रांति लाने को तैयार हैं। उनकी कंपनी 'शंख एयरलाइन' को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है।

श्रवण विश्वकर्मा के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को दिया गया एक सम्मान है। उन्होंने घोषणा की है कि शंख एयरलाइन का मुख्यालय लखनऊ में होगा। वर्ष 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में इसकी पहली फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली या मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। इसके बाद कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहरों को सीधे मेट्रो शहरों से जोड़ा जाएगा।

त्योहारों पर नहीं बढ़ेगा किराया

हवाई यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि शंख एयरलाइन 'डायनमिक प्राइसिंग' के मॉडल पर काम नहीं करेगी। श्रवण का दावा है कि:

होली, दिवाली या छठ जैसे त्योहारों पर टिकट के दाम अचानक आसमान नहीं छुएंगे।

किराया तय और सीमित मुनाफे वाला होगा ताकि मध्यम वर्ग आसानी से सफर कर सके।

सुबह 5 हजार का टिकट शाम को 25 हजार का नहीं होगा।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

कानपुर के लाटूश रोड की गलियों में बचपन बिताने वाले श्रवण बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। पिता के निधन के बाद उन्होंने कारोबार की कमान संभाली। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने बताया कि

नीचे से ऊपर जाने वाला आदमी साइकिल, बस और टेंपो सब कुछ देखता है। मैंने खुद टेंपो चलाया है और यही जमीनी अनुभव मेरी सबसे बड़ी ताकत है। — श्रवण विश्वकर्मा

बेड़े में शामिल होंगे एयरबस A320 विमान

शंख एयरलाइन शुरुआत में एयरबस A320 विमानों के साथ बाजार में उतरेगी। कंपनी का लक्ष्य 2026-27 तक अपने बेड़े में 15 से 25 विमान शामिल करने का है। श्रवण का विजन स्पष्ट है वे बड़ी एयरलाइंस से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक ऐसी सेवा देना चाहते हैं जो भरोसेमंद और आम आदमी की पहुंच में हो।