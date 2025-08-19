मेरी खबरें
    UP के इस जिले के युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका, इंडस्ट्रियल कॉर‍िडोर के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया पूरी

    UP News: अब तक करीब 620 से अधिक किसानों से की जमीन खरीदी जा चुकी है और 273 से अधिक बैनामा हो चुके है। 95 प्रतिशत से अधिक जमीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम की जा चुकी है। वहीं यूपीडा की तरफ से जल्द से जल्द उद्योग लग लगाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 05:16:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 05:16:14 PM (IST)
    बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बनाया जा रहा है औद्योगिक गलियारा। (सांकेति‍क तस्‍वीर)

    HighLights

    1. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारा बनेगा
    2. 95 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है पूरा
    3. स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

    ब्यूरो, औरैया। बुंदेलखंड में विकास की नई परियोजनाओं को उतारा जा रहा है। औरैया जिले के युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। जिसको लेकर पिछले एक साल से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जो अब लगभग पूरा होने को है।

    620 से अधिक किसानों से की खरीदी जा चुकी है जमीन

    अब तक करीब 620 से अधिक किसानों से की जमीन खरीदी जा चुकी है और 273 से अधिक बैनामा हो चुके है। 95 प्रतिशत से अधिक जमीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम की जा चुकी है। वहीं यूपीडा की तरफ से जल्द से जल्द उद्योग लग लगाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही

    सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उद्योगों को बढ़ावा दे रही। जिससे अधिक से अधिक उद्योग लग सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए दो गांवों की जमीन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारा बनाए जाने की कवायद चल रही। नवंबर 2023 में जमीन को चिन्हित की गई थी और इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई।

    औद्योगिक गलियारा के लिए 369 करोड़ का बजट जारी

    औद्योगिक गलियारे के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। पिछले वर्ष के शुरूआत में जिला प्रशासन से लेकर यूपीडा के अधिकारियों ने इसपर काम शुरू कर दिया। जनवरी से लेकर अब तक 93 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो गया। 618 किसानों के कराए जा चुके हैं।

    बता दें कि औद्योगिक गलियारा के लिए गांव मिहौली से 639 किसानों व निगड़ा 232 किसानों से जमीन खरीदी जा रही थी। बता दें कि औद्योगिक गलियारा तैयार करने के लिए शासन की तरफ से 369 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।

    जमीन खरीद की प्रक्रिया हुई पूरी

    इसमें जमीन खरीदने से लेकर गलियारा स्थापित किया जाएगा। इसमें मिहौली व निगड़ा गांव के किसानों की जमीन खरीदी जानी थी, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि 95 प्रत‍िशत जमीन का भूमि अधिग्रहण हो चुका है।

