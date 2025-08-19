UP के इस जेल में निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में मिली नगदी, अधिकारियों में मचा हड़कंप

ब्यूरो, प्रयागराज। यूपी की संगमनगरी सोमवार को डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव ने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान गेट पर भारी मात्रा में नकदी मिलने पर उन्होंने जेल प्रशासन से पूछताछ की। वहीं, सोशल मीडिया पर लाखों में नकदी की बात देर शाम से ही तेजी से वायरल हो रही है। बीते 14 अगस्त चेहल्लुम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और रविवार को जेल में मुलाकात न होने के कारण सोमवार को मुलाकातियों की भीड़ अन्य दिनों से अधिक थी।

गेट के पास रखी मिली नगदी सामान्य तौर पर प्रतिदिन चार शिफ्ट में मुलाकात कराई जाती है, लेकिन सोमवार को मुलाकातियों की भीड़ अधिक होने के कारण मुलाकात की शिफ्ट चार से बढ़कर सात हो गई थी। शिफ्ट बढ़ने के कारण मुलाकात के समय से अधिक मुलाकात चल रही थी। इसकी जानकारी पर डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव वहां पहुंचे थे। वह गेट पर ही मुलाकात व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद सिपाहियों के पास नकदी देखी तो इसके बारे में जानकारी ली।