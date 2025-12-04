मेरी खबरें
    दो बच्चों की मां ने देवर से शादी के ल‍िए पति की करवा दी हत्या, बचने के लिए आत्महत्या का रूप देने की कोशिश

    UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित ठाकुरद्वारा में एक महिला ने चचेरे देवर से प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करा दी। आरोपित महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 04:50:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 04:59:10 PM (IST)
    दो बच्चों की मां ने देवर से शादी के ल‍िए पति की करवा दी हत्या।

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की घटना
    2. पुलिस ने दोनों आरोपितोंं को पकड़ा
    3. हत्या की धारा में दर्ज हुआ मुकदमा

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित ठाकुरद्वारा में एक महिला ने चचेरे देवर से प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करा दी। आरोपित महिला अंशु और उसके प्रेमी नवनीत चौहान को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित नवनीत को पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को आरोपित अंशु को गिरफ्तार किया गया।

    चचेरे देवर से शादी के लिए हत्या करा दी

    पुलिस के मुताबिक, पति रुपेंद्र चौहान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई अंशु ने चचेरे देवर नवनीत से शादी करने के लिए पति की गोली मरवा कर हत्या करा दी थी। उसने बच्चों को भी साथ ले जाने की योजना बना रखी थी। अब दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के पास हैं।


    क्यों रची हत्या की साजिश?

    एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार, आरोपित नवनीत चौहान ने पूछताछ में बताया है कि उसके अपनी भाभी अंशु के साथ अवैध संबंध थे। अंशु के पति को जब इसकी जानकारी हुई, तो वह दोनों के बीच की रूकावट बन गया। उसकी वजह से दोनों का मिलना-जुलना बंद हो गया था। इस वजह से दोनों आरोपितों गुस्से में थे।

    आत्महत्या का रूप देने की कोशिश

    पुलिस ने बताया कि आरोपित नवनीत ने पूछताछ में यह भी बताया है कि अंशु ने ही उसे अपने पति रुपेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था। उसने कहा था कि अगर वह रास्ते से हट जाएगा तो दोनों शादी कर लेंगे और बच्चों को भी अपने साथ रखेंगे। दो दिसंबर की रात आरोपित नवनीत ने योजनाबद्ध तरीके से रुपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों पकड़े ना जाएं इसके लिए उन्होंने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

    इस तरह पुलिस को हुआ शक

    पुलिस को घटनास्थल से मिले साक्ष्य से नवनीत पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना से पर्दा उठ सका। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने पूरे घटनाक्रम का राजफाश कर दिया। इंस्पेक्टर मनोज परमार ने बताया कि दोनों आरोपितों पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

    बच्चों के भविष्य को लेकर सामाजिक और कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि पति और पत्नी का आपसी भरोसा जिस तरह टूटा है, उसने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया है।

    दोनों हत्यारोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों को जेल भेज दिया है। बच्चे अभी दादा-दादी के पास हैं। पिता की मौत और मां के जेल जाने से बच्चे भी अभी सदमें में हैं।

    - कुंवर आकाश सिंह, एसपी देहात

