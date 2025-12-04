डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित ठाकुरद्वारा में एक महिला ने चचेरे देवर से प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करा दी। आरोपित महिला अंशु और उसके प्रेमी नवनीत चौहान को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित नवनीत को पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को आरोपित अंशु को गिरफ्तार किया गया।

चचेरे देवर से शादी के लिए हत्या करा दी पुलिस के मुताबिक, पति रुपेंद्र चौहान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई अंशु ने चचेरे देवर नवनीत से शादी करने के लिए पति की गोली मरवा कर हत्या करा दी थी। उसने बच्चों को भी साथ ले जाने की योजना बना रखी थी। अब दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के पास हैं।

क्यों रची हत्या की साजिश? एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार, आरोपित नवनीत चौहान ने पूछताछ में बताया है कि उसके अपनी भाभी अंशु के साथ अवैध संबंध थे। अंशु के पति को जब इसकी जानकारी हुई, तो वह दोनों के बीच की रूकावट बन गया। उसकी वजह से दोनों का मिलना-जुलना बंद हो गया था। इस वजह से दोनों आरोपितों गुस्से में थे। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश पुलिस ने बताया कि आरोपित नवनीत ने पूछताछ में यह भी बताया है कि अंशु ने ही उसे अपने पति रुपेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था। उसने कहा था कि अगर वह रास्ते से हट जाएगा तो दोनों शादी कर लेंगे और बच्चों को भी अपने साथ रखेंगे। दो दिसंबर की रात आरोपित नवनीत ने योजनाबद्ध तरीके से रुपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों पकड़े ना जाएं इसके लिए उन्होंने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।