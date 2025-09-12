Indian Railways: नवरात्र में विंध्य धाम के करना चाहते हैं दर्शन तो रेलवे चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेन, जानें शेड्यूल

एजेंसी, मिर्जापुर। अगर आप नवरात्रि के मौके पर माता के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए रेलवे ने खास तैयार कर रखी है। जी हां, खबर मिल रही है कि रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी ट्रेन हैं और कहां से कहां तक जाएंगी जैसी बाकी बातें...

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने जोगबनी से इरोड के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 15 सितंबर को जोगबनी स्टेशन से इस 22 कोच वाली ट्रेन (06602) को उद्घाटन विशेष गाड़ी के रूप में हरी झंडी दिखाई जाएगी।

यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी और रास्ते में विंध्याचल व चुनार स्टेशनों पर ठहरेगी। हालांकि मीरजापुर स्टेशन पर इसका ठहराव निर्धारित नहीं किया गया है। फिलहाल मीरजापुर में सहरसा-मुंबई-सहरसा अमृत भारत ट्रेन (11015/11016) का स्टॉपेज जारी रहेगा।

लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या

विंध्यधाम में देशभर से मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हाल के वर्षों में विंध्य कॉरिडोर निर्माण के बाद लगातार बढ़ी है। ऐसे में दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु के लिए सीधी ट्रेन न होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रेलवे का मानना है कि नई ट्रेन की शुरुआत से तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

यह भी पढ़ें- 98 हजार की पड़ी कार से लिफ्ट, सोचा था घर जल्दी पहुंचेगा, धमकी देकर रास्ते में लूटा

रेलवे अधिकारी ने क्या कहा?

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि नई अमृत भारत एक्सप्रेस 16 सितंबर को सुबह 6:48 बजे विंध्याचल और 6:05 बजे चुनार पहुंचेगी। ट्रेन में आठ स्लीपर, 11 जनरल कोच, दो एसएलआर/डी और एक पैंट्रीकार शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह पूरी तरह से आम यात्रियों के लिए समर्पित ट्रेन होगी।