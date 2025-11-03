'ज्यादा मत बोल, वरना बस चढ़ा दूंगा...', कानपुर में बस चालक की दबंगई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी खुले आम धमकी

डिजिटल डेस्क। कानपुर के जीटी रोड पर रविवार दोपहर रोडवेज बस चालक की दबंगई देखने को मिली। बिठूर तिराहे पर आजाद नगर डिपो की बस के चालक शैलेन्द्र सिंह ने बस को तिरछे खड़ा कर दिया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मौके पर तैनात टीएसआइ मुनेन्द्र प्रताप सिंह ने जब बस हटाने को कहा तो चालक उनसे उलझ गया और धमकी देते हुए बोला “ज्यादा मत बोल, वरना बस चढ़ा दूंगा।” इस घटना से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए।

पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुए चालक और परिचालक घटना की जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले चालक शैलेन्द्र सिंह और परिचालक रंजीत कुमार बस छोड़कर फरार हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि टीएसआइ ने खुद चालक और परिचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, लापरवाही से कार्य कर दूसरों की जान जोखिम में डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है।