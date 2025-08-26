'इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं...', अखिलेश यादव के सामने आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा कानपुर का युवक

ब्यूरो, कानपुर। यूपी के कानपुर के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शख्स सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की कहानी को बयां करते-करते फूट-फूटकर रोते हुए दिख रहा है। युवक का नाम सत्यम बताया जा रहा है।

अखिलेश यादव के सामने रो पड़ा शख्स अखिलेश यादव के सामने शख्स ने इंस्पेक्टर पर पिटाई करने का आरोप लगाने वाला युवक सपा नेता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास लखनऊ पहुंचा और रो पड़ा। उसने कहा कि इंस्पेक्टर ने जाति विशेष को लेकर अपमानित किया और जमीन पर बैठाकर 25 बार जूते मारकर पीटा। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।