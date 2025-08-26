मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 03:59:21 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 03:59:21 PM (IST)
    'इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं...', अखिलेश यादव के सामने आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा कानपुर का युवक

    1. अखिलेश यादव से मिलकर आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा कानपुर का युवक
    2. इंस्पेक्टर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पीटने का आरोप लगाया
    3. पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा उसको हम न्याय दिलाएंगे

    ब्यूरो, कानपुर। यूपी के कानपुर के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शख्स सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की कहानी को बयां करते-करते फूट-फूटकर रोते हुए दिख रहा है। युवक का नाम सत्यम बताया जा रहा है।

    अखिलेश यादव के सामने रो पड़ा शख्स

    अखिलेश यादव के सामने शख्स ने इंस्पेक्टर पर पिटाई करने का आरोप लगाने वाला युवक सपा नेता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास लखनऊ पहुंचा और रो पड़ा। उसने कहा कि इंस्पेक्टर ने जाति विशेष को लेकर अपमानित किया और जमीन पर बैठाकर 25 बार जूते मारकर पीटा। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

    शख्स ने सुनाई अपनी आपबीती

    सोमवार को कानपुर महानगर के युवजन सभा अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने पनकी थाना अध्यक्ष द्वारा अप्रैल में सत्यम त्रिवेदी को पनकी थानाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह द्वारा जूतों से मारते हुए जातिसूचक गालियां दी गयी थी। जिसकी सूचना कानपुर महानगर के युवजन सभा अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें सत्यम त्रिवेदी के साथ लखनऊ बुलाया, जहां सत्यम रो पड़े और आपबीती बता इंस्पेक्टर पर पिटाई का आरोप लगाया।

    क्या था पूरा मामला?

    सत्यम ने बताया कि पनकी के रतनपुर निवासी सत्यम त्रिवेदी ने बताया कि पड़ोसी से 25 अप्रैल को घर के बाहर की नाली को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष पनकी थाने पहुंचे, जहां एक पक्ष ने पड़ोसी को कुर्सी पर बैठाने और उन्हें जमीन पर बैठाने का आरोप लगाया।

    आरोप है कि पनकी इंस्पेक्टर मानवेन्द्र सिंह ने जाति विशेष शब्दों का प्रयोग कर पीटा व गाली-गलौज कर अपमानित किया। कहीं सुनवाई न होने पर शुक्रवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय भी पहुंचे। इसके बाद मामले की जांच एडीसीपी पश्चिम को सौंपी गई।

    अखिलेश यादव ने दिया आश्वाशन

    पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगी। कार्रवाई भी कराएंगे। वहीं, इंस्पेक्टर मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि सत्यम का पड़ोसी से विवाद हुआ तो उसने उनसे मारपीट की थी। सत्यम पर पहले से ही पनकी, गुजैनी थाने समेत थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आरोप झूठे हैं।

