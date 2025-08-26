'इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं...', अखिलेश यादव के सामने आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा कानपुर का युवक

ब्यूरो, कानपुर। यूपी के कानपुर के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शख्स सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की कहानी को बयां करते-करते फूट-फूटकर रोते हुए दिख रहा है। युवक का नाम सत्यम बताया जा रहा है।
अखिलेश यादव के सामने शख्स ने इंस्पेक्टर पर पिटाई करने का आरोप लगाने वाला युवक सपा नेता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास लखनऊ पहुंचा और रो पड़ा। उसने कहा कि इंस्पेक्टर ने जाति विशेष को लेकर अपमानित किया और जमीन पर बैठाकर 25 बार जूते मारकर पीटा। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
सोमवार को कानपुर महानगर के युवजन सभा अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने पनकी थाना अध्यक्ष द्वारा अप्रैल में सत्यम त्रिवेदी को पनकी थानाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह द्वारा जूतों से मारते हुए जातिसूचक गालियां दी गयी थी। जिसकी सूचना कानपुर महानगर के युवजन सभा अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें सत्यम त्रिवेदी के साथ लखनऊ बुलाया, जहां सत्यम रो पड़े और आपबीती बता इंस्पेक्टर पर पिटाई का आरोप लगाया।
वायरल वीडियो में कानपुर युवक अखिलेश यादव के सामने अपने साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की कहानी को बयां करते-करते फूट-फूटकर रोते हुए दिख रहा है। सत्यम बर्बरता की कहानी बताते हुए वह कहता है कि पनकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उसको जूते मारे। यही नहीं जाति सूचक गालियां भी दीं। pic.twitter.com/qdMqEb0u8u
सत्यम ने बताया कि पनकी के रतनपुर निवासी सत्यम त्रिवेदी ने बताया कि पड़ोसी से 25 अप्रैल को घर के बाहर की नाली को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष पनकी थाने पहुंचे, जहां एक पक्ष ने पड़ोसी को कुर्सी पर बैठाने और उन्हें जमीन पर बैठाने का आरोप लगाया।
आरोप है कि पनकी इंस्पेक्टर मानवेन्द्र सिंह ने जाति विशेष शब्दों का प्रयोग कर पीटा व गाली-गलौज कर अपमानित किया। कहीं सुनवाई न होने पर शुक्रवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय भी पहुंचे। इसके बाद मामले की जांच एडीसीपी पश्चिम को सौंपी गई।
पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगी। कार्रवाई भी कराएंगे। वहीं, इंस्पेक्टर मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि सत्यम का पड़ोसी से विवाद हुआ तो उसने उनसे मारपीट की थी। सत्यम पर पहले से ही पनकी, गुजैनी थाने समेत थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आरोप झूठे हैं।