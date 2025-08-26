UP में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, आवारा कुत्तों के साथ बर्बरता का Video वायरल

ब्यूरो, कानपुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाद भी कुत्तों के साथ बर्बरता की जा रही है। ऐसा की ही एक मामला कानपुर से सामने आया है जहां पर कु्त्तों को ठिकाने लगाने के लिए बेरहम लोगों को 500 से लेकर 2000 तक का भुगतान कर रहे हैं। हैरानी का बात ये है कि प्रशासन भी आंखें मूंदें हुए है।

कुछ स्कूटी व बाइक सवार युवक आवारा कुत्तों को बांधकर बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या करके बोरियों में भरकर ठिकाने लगा रहे हैं। यह खेल नगर निगम कैटल कैचिंग दस्ते के नाम पर किया जा रहा है। कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए दे रहे हैं पैसे बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले से दहशत के बाद कुछ विकृत मानसिकता के लोग आरोपितों को प्रति कुत्ता ठिकाने लगाने के एवज में 500-2000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। बेजुबानों से बर्बरता के वीडियो सामने के बाद एक एनजीओ संचालक ने जाजमऊ थाने में तहरीर दी है।