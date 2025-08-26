मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, आवारा कुत्तों के साथ बर्बरता का Video वायरल

    UP News: जानकारी के अनुसार कुत्तों के हमले से दहशत के बाद कुछ विकृत मानसिकता के लोग आरोपितों को प्रति कुत्ता ठिकाने लगाने के एवज में 500-2000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। बेजुबानों से बर्बरता के वीडियो सामने के बाद एक एनजीओ संचालक ने जाजमऊ थाने में तहरीर दी है। मामले में तीन वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचलित हुए हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 02:59:07 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 02:59:07 PM (IST)
    UP में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, आवारा कुत्तों के साथ बर्बरता का Video वायरल
    कुत्तों को बोरियों में भरकर ले जाते युवक।

    HighLights

    1. कानपुर में आवारा कुत्तों को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है।
    2. कुछ बेरहम लोग कुत्तों को पकड़कर पीट-पीटकर उन्हें मार डालते हैं।
    3. वीडियो वायरल होने के बाद NGO ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

    ब्यूरो, कानपुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाद भी कुत्तों के साथ बर्बरता की जा रही है। ऐसा की ही एक मामला कानपुर से सामने आया है जहां पर कु्त्तों को ठिकाने लगाने के लिए बेरहम लोगों को 500 से लेकर 2000 तक का भुगतान कर रहे हैं। हैरानी का बात ये है कि प्रशासन भी आंखें मूंदें हुए है।

    कुछ स्कूटी व बाइक सवार युवक आवारा कुत्तों को बांधकर बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या करके बोरियों में भरकर ठिकाने लगा रहे हैं। यह खेल नगर निगम कैटल कैचिंग दस्ते के नाम पर किया जा रहा है।

    कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए दे रहे हैं पैसे

    बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले से दहशत के बाद कुछ विकृत मानसिकता के लोग आरोपितों को प्रति कुत्ता ठिकाने लगाने के एवज में 500-2000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। बेजुबानों से बर्बरता के वीडियो सामने के बाद एक एनजीओ संचालक ने जाजमऊ थाने में तहरीर दी है।

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

    मामले में तीन वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचलित हुए हैं, इन वीडियो को कुछ बाइक और स्कूटी सवार युवक कुत्तों को पीटकर बेदम करने के बाद उनका मुंह समेत चारों पैर रस्सी से बांध रहे हैं। उन्हें अलग-अलग बोरियों में भरकर गाड़ियों से ले जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- UP के बरेली में छांगुर गैंग जैसा मतांतरण गिरोह बेनकाब, मदरसे और विदेशी फंडिंग से फैला रहा नेटवर्क

    पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी

    सोशल मीडिया पर प्रचलित हुआ वीडियो जाजमऊ के एमराल्ड गुलिस्तान का बताया जा रहा है। जाजमऊ नई चुंगी चेकपोस्ट निवासी एनजीओ संचालक द फेथफुल हैंड फाउंडेशन विद्याभूषण तिवारी ने जाजमऊ पुलिस को तहरीर दी है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रचलित वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.