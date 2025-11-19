दोस्ती, प्यार और... सिपाही प्रेमी की शादी में वारंट लेकर पहुंची LLB छात्रा, दूल्हा-दुल्हन समेत रिश्तेदार फरार

डिजिटल डेस्क: कानपुर के चकेरी में बुधवार को उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब एक सिपाही की शादी के दौरान दुष्कर्म पीड़िता एलएलबी छात्रा गैर-जमानती वारंट लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गई। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही सचिन यादव ने दोस्ती के बाद शादी का भरोसा दिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में विवाह से साफ इनकार कर दिया।

चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर स्थित गेस्ट हाउस में आरोपी सिपाही की शादी की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार और परिचित बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी बीच विवाह की जानकारी मिलते ही पीड़िता कोर्ट द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू वारंट लेकर अकबरपुर पुलिस और चकेरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ही सिपाही, उसकी होने वाली दुल्हन और परिवार के लोग वहां से फरार हो चुके थे। इससे नाराज छात्रा ने गेस्ट हाउस में हंगामा भी किया।