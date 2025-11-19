दोस्ती, प्यार और... सिपाही प्रेमी की शादी में वारंट लेकर पहुंची LLB छात्रा, दूल्हा-दुल्हन समेत रिश्तेदार फरार

डिजिटल डेस्क: कानपुर के चकेरी में बुधवार को उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब एक सिपाही की शादी के दौरान दुष्कर्म पीड़िता एलएलबी छात्रा गैर-जमानती वारंट लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गई। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही सचिन यादव ने दोस्ती के बाद शादी का भरोसा दिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में विवाह से साफ इनकार कर दिया।
चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर स्थित गेस्ट हाउस में आरोपी सिपाही की शादी की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार और परिचित बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी बीच विवाह की जानकारी मिलते ही पीड़िता कोर्ट द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू वारंट लेकर अकबरपुर पुलिस और चकेरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ही सिपाही, उसकी होने वाली दुल्हन और परिवार के लोग वहां से फरार हो चुके थे। इससे नाराज छात्रा ने गेस्ट हाउस में हंगामा भी किया।
छात्रा ने बताया कि वह कानपुर देहात की रहने वाली है और एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। करीब आठ महीने पहले उसकी फेसबुक पर रूरा निवासी पुलिसकर्मी सचिन यादव से दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदला। आरोप है कि छह महीने तक सचिन ने शादी का आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण किया।
जब छात्रा ने उससे शादी की बात की तो सिपाही ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने मई 2025 में थाना अकबरपुर, कानपुर देहात में सचिन यादव के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।
पीड़िता का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद सिपाही ने उसे केस वापस लेने का दबाव बनाया और धमकी भी दी। बाद में समझौते के नाम पर दोनों पक्षों के बीच चार दिन के भीतर शादी करने का फैसला भी हुआ, लेकिन दो दिन बाद ही आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
छात्रा को जानकारी मिली कि आरोपित सिपाही चकेरी के कोयला नगर स्थित गेस्ट हाउस में दूसरी युवती से शादी कर रहा है। मंगलवार को वह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं मिला। केवल शादी की तैयारी ही दिखाई दी। गेस्ट हाउस कर्मचारियों ने भी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया।
कोयलानगर चौकी प्रभारी राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि मौके पर शादी की तैयारी तो थी, लेकिन वहां संबंधित पक्षों में से कोई नहीं मिला। छात्रा पुलिस के साथ वापस लौट आई। बताया गया कि गेस्ट हाउस में अगले दिन किसी शादी का कार्यक्रम प्रस्तावित था।
