ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: तीन मंजिला इमारत ढही, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह (UP Building Collapses) जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। हादसा होते ही आसपास अफरा-तफरी फैल गई और प्रशासनिक टीमें राहत व बचाव कार्य में जुट गईं। स्थानीय लोग भी मजदूरों को निकालने में सहायता कर रहे हैं।

रेस्क्यू अभियान शुरू बुधवार सुबह सेक्टर-63 स्थित नगला हुकुम सिंह गांव में यह हादसा हुआ, जब निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। घटना के समय वहां काम कर रहे दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया।