ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: तीन मंजिला इमारत ढही, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह (UP Building Collapses) जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। हादसा होते ही आसपास अफरा-तफरी फैल गई और प्रशासनिक टीमें राहत व बचाव कार्य में जुट गईं। स्थानीय लोग भी मजदूरों को निकालने में सहायता कर रहे हैं।
बुधवार सुबह सेक्टर-63 स्थित नगला हुकुम सिंह गांव में यह हादसा हुआ, जब निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। घटना के समय वहां काम कर रहे दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया।
अब तक चार मजदूरों को गंभीर हालत में जिंदा बाहर निकाला गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अभी भी लगभग 15–20 मजदूर मलबे में फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू को गति देने के लिए SDRF की टीम को भी बुलाया गया है।
मौके पर दो JCB मशीनें और एक पोकलेन मशीन लगाकर मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत की तीसरी मंजिल पर स्लैब डालने का काम चल रहा था तभी अचानक पूरी संरचना ध्वस्त हो गई। हादसे के समय करीब 25–30 मजदूर निर्माण कार्य में लगे थे।
रेस्क्यू कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और घटना के वास्तविक कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है।
