मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 34 दिनों तक इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी कालिंदी एक्सप्रेस, बदला रूट

    रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। भिवानी से प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस (14118) का ठहराव अस्थायी रूप से बदला गया है। इस अवधि में क ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 03:02:02 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 03:02:02 PM (IST)
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 34 दिनों तक इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी कालिंदी एक्सप्रेस, बदला रूट
    लाहली स्टेशन पर 34 फेरों तक नहीं रुकेगी कालिंदी एक्सप्रेस।

    HighLights

    1. लाहली स्टेशन पर 34 फेरों तक नहीं रुकेगी कालिंदी एक्सप्रेस।
    2. भिवानी-प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस का ठहराव 16 फरवरी तक रद्द।
    3. NTES की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जरूर जांच लें।

    डिजिटल डेस्क। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। भिवानी से प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस (14118) का ठहराव अस्थायी रूप से बदला गया है।

    भिवानी-रोहतक रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के चलते यह ट्रेन 14 जनवरी से 16 फरवरी तक लाहली स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इस अवधि में कुल 34 फेरों के लिए लाहली स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव रद्द रहेगा।

    रेल प्रशासन के इस फैसले से लाहली और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस पकड़ने या उतरने के लिए भिवानी या रोहतक जैसे नजदीकी बड़े स्टेशनों तक सड़क मार्ग से जाना होगा, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है।

    दोहरीकरण कार्य के कारण केवल कालिंदी एक्सप्रेस ही नहीं, बल्कि अन्य ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। अगरतला–फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस (14619) जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें भी अपने निर्धारित मार्ग के बजाय रोहतक-जाखल-भटिंडा रूट से चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को देरी हो सकती है।


    उत्तर मध्य रेलवे की पीआरओ रागिनी सिंह ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या एनटीईएस की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.