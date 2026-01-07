यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 34 दिनों तक इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी कालिंदी एक्सप्रेस, बदला रूट

डिजिटल डेस्क। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। भिवानी से प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस (14118) का ठहराव अस्थायी रूप से बदला गया है।

भिवानी-रोहतक रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के चलते यह ट्रेन 14 जनवरी से 16 फरवरी तक लाहली स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इस अवधि में कुल 34 फेरों के लिए लाहली स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव रद्द रहेगा।

रेल प्रशासन के इस फैसले से लाहली और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस पकड़ने या उतरने के लिए भिवानी या रोहतक जैसे नजदीकी बड़े स्टेशनों तक सड़क मार्ग से जाना होगा, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है।