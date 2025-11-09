यूपी में गंभीर आरोपों से दागदार हुई खाकी, कानपुर कमिश्नरेट में 163 पुलिसकर्मी जांच के घेरे में

डिजिटल डेस्कः कमिश्नरेट पुलिस की छवि एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अपराधियों से साठगांठ, विवेचना में लापरवाही, मारपीट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे मामलों में कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल 163 पुलिसकर्मी विभिन्न आरोपों में विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं।

पिछले एक वर्ष में कई मामलों ने पुलिस महकमे की साख पर बट्टा लगाया है। कुछ पुलिसकर्मी गांजा तस्करों को संरक्षण देने, तो कुछ क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लूट और जेवरात हड़पने जैसे मामलों में लिप्त पाए गए। कई को निलंबित कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि कुछ अब भी फरार चल रहे हैं।