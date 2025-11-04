इन जगहों से हटाए जाएंगे रील बनाने वाले पुलिसकर्मी, योगी ने सुरक्षा पर दिए सख्त निर्देश

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) और गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) के सुचारू आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों और मेलों में अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहे और किसी भी स्थिति में लापरवाही न हो।

रील बनाने वाले अफसरों के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी जो ड्यूटी के दौरान रील बनाते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत संवेदनशील स्थलों से हटाया जाए और आगामी देव दीपावली व अन्य प्रमुख आयोजनों की ड्यूटी में शामिल न किया जाए, ताकि अनुशासन और मर्यादा बनी रहे।