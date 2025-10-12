मेरी खबरें
    'तुमको शर्म आनी चाहिए, मैं सबको नंगा करूंगा'..., सपा सांसद के बिगड़े बोल, उपकृषि निदेशक को जमकर सुनाया

    Ram Gopal Yadav: उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी और उपकृषि निदेशक रामसजीवन के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस दौरान सपा सांसद के बोल बिगड़ गए, जहां उन्होंने कहा कि 132 करोड़ का घोटाला करवा दिया। किसान मर रहे है और धन धान्य योजना कर रहे। तुमको शर्म नहीं आ रही।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 04:53:51 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 04:53:51 PM (IST)
    कानपुर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी और उपकृषि निदेशक रामसजीवन के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। अधिकारी ने सपा सांसद से कार्यक्रम में आने को कहा तो जवाब में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच यह विवाद प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को लेकर हुआ।

    सपा सांसद ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

    दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत तब हुई, जब सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित 132 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सपा सांसद ने अधिकारी से कहा, 'डीडी साहब....धन धान्य योजना आज लेकर आ रहे। 132 करोड़ का घोटाला करवा दिया। किसान मर रहे है और धन धान्य योजना कर रहे। तुमको शर्म नहीं आ रही। हैलो....अधिकारी बोले जी सर। सांसद ने कहा कि शर्म नहीं आ रही आपको...।'


    मैं सबको नंगा करूंगा- सपा सांसद

    सपा सांसद ने आगे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में आरटीआई दाखिल की है। उन्होंने कहा, 'मैंने आरटीआई मांगी है। सबको नंगा करूंगा मैं। लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम चड्डी उतारने में लगे हो किसानों की। खाद मिल नहीं रही, फसल बीमा में घोटाला किया फिर भी बोल रहे हो धन धान्य योजना....। अरे शर्म आनी चाहिए आपको।' दोनों के बीच यहां करीब 1.51 मिनट की बात हुई। दोनों के बीच इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि 'नईदुनिया' इसकी पुष्टि नहीं करता।

