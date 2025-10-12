'तुमको शर्म आनी चाहिए, मैं सबको नंगा करूंगा'..., सपा सांसद के बिगड़े बोल, उपकृषि निदेशक को जमकर सुनाया

कानपुर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी और उपकृषि निदेशक रामसजीवन के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। अधिकारी ने सपा सांसद से कार्यक्रम में आने को कहा तो जवाब में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच यह विवाद प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को लेकर हुआ।

सपा सांसद ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत तब हुई, जब सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित 132 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सपा सांसद ने अधिकारी से कहा, 'डीडी साहब....धन धान्य योजना आज लेकर आ रहे। 132 करोड़ का घोटाला करवा दिया। किसान मर रहे है और धन धान्य योजना कर रहे। तुमको शर्म नहीं आ रही। हैलो....अधिकारी बोले जी सर। सांसद ने कहा कि शर्म नहीं आ रही आपको...।'